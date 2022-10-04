. Тамара Глоба рассказала о самых опасных днях в октябре 2022

Астролог Тамара Глоба считает, что перемены только начинаются. В последние месяцы интерес пользователей Сети к прогнозам астрологов резко возрос. Многие ищут в предсказаниях подсказки о том, что будет происходить в стране и к чему надо готовиться. На днях бывшая ведущая шоу «Давай поженимся» Тамара Глоба рассказала о том, что звезды говорят о событиях этого месяца. «Мы с вами только еще вступаем в новый период времени, который раскачивает события мирового масштаба. Это касается и России, и практически всего мира», — предупреждает эксперт. По мнению Тамары Михайловны, в ближайшие недели перед многими людьми остро встанут вопросы переезда и эмиграции. Наступит время поисков и метаний, остро встанут «семейные вопросы».Пик ближайшего критического периода — 15 и 16 октября. Вскоре после этих дат наступит частичное солнечное затмение, которое затронет все общественные вопросы. Напряжение вокруг военного вопроса будет только нарастать. «В первой половине октября опасности от взрывов, бурь, газов. И, как следствие, после этого начнутся опасности, которые коснутся отравления воздуха, воды», — обещает Глоба. Особое предупреждение астролог вынесла тем, кто родился под знаком зодиака Весы. В их жизни грядут перемены, которые повлияют на всю их судьбу в целом. Тяжелый период ждет и представителей знака Скорпион — они будут остро нуждаться в поддержке близких YouTube-канала «Центр Тамары Глоба».