. Татьяна Тарасова в ужасе от поведения Евгения Плющенко
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Татьяна Тарасова в ужасе от поведения Евгения Плющенко

Татьяна Тарасова в ужасе от поведения Евгения Плющенко
Фигурист Евгений Плющенко довел тренера до не цензурной брани. Звезда олимпиад не на шутку разозлил Татьяну Тарасову своим нелестными словами в адрес Алексея Ягудина. Муж Яны Рудковской отверг идею возможного соперничества с Алексеем Ягудиным на турнире по шоу-программам. «Возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует», — заявил Плющенко matchtv.ru.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом sport-express.ru не сдержалась и сказала все, что думает по этому поводу, не подбирая деликатных выражений. «Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот», — как отрезала Тарасова. Турнир по шоу-программам планируется провести 18–19 марта 2023 года в Москве. В соревнованиях могут принять участие как действующие, так и уже завершившие карьеру фигуристы.
# Шоу-бизнес Плющенко Евгений
По материалам: z-aya

Последние новости

Россиянам ответили на вопрос о доступе к списку подлежащих мобилизации
Россиянам ответили на вопрос о доступе к списку подлежащих мобилизации
"Клиент администрации Байдена": в США рассказали о мнимой независимости Зеленского
"Клиент администрации Байдена": в США рассказали о мнимой
Россиянам напомнили о простом способе защиты банковских приложений
Россиянам напомнили о простом способе защиты банковских приложений
470+ игр и DLC со скидками для Xbox One и Xbox Series X | S: до 11 октября
470+ игр и DLC со скидками для Xbox One и Xbox Series X | S: до 11
Актер «Современника» Евгений Павлов: «Пришла повестка, и я отправился служить. Уже стою в наряде»
Актер «Современника» Евгений Павлов: «Пришла повестка, и я отправился
Интерпол объявил в розыск подозреваемых в преступлении россиян и украинцев
Интерпол объявил в розыск подозреваемых в преступлении россиян и
Екатерина Андреева рассказала, зачем покинула Россию
Екатерина Андреева рассказала, зачем покинула Россию
Татьяна Тарасова в ужасе от поведения Евгения Плющенко
Татьяна Тарасова в ужасе от поведения Евгения Плющенко
Вера Брежнева зарабатывала на интимных встречах
Вера Брежнева зарабатывала на интимных встречах
Сергей Глушко готов пойти на фронт
Сергей Глушко готов пойти на фронт
Евгений Плющенко вытер ноги об Алексея Ягудина
Евгений Плющенко вытер ноги об Алексея Ягудина
Педагоги отметят День учителя 5 октября 2022 года: поздравления и открытки с праздником
Педагоги отметят День учителя 5 октября 2022 года: поздравления и

Топ на сегодня

Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда раскрыла, что произошло
Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда
Доза мотивации: что делать, если у вас плохой день?
Доза мотивации: что делать, если у вас плохой день?
Как метеопатам пережить геомагнитный шторм с сильным солнечным ветром с 3 по 20 октября 2022 года
Как метеопатам пережить геомагнитный шторм с сильным солнечным ветром
Настя Задорожная заговорила о детях
Настя Задорожная заговорила о детях
Влад Соколовский испугался тараканов и вылетел из шоу
Влад Соколовский испугался тараканов и вылетел из шоу

Еще по теме

Евгений Плющенко вытер ноги об Алексея Ягудина
Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе Евгения Плющенко
Плющенко пообещал "залюбить" Ягудина
Татьяна Тарасова ищет себе работу