. Татьяна Тарасова в ужасе от поведения Евгения Плющенко

Фигурист Евгений Плющенко довел тренера до не цензурной брани. Звезда олимпиад не на шутку разозлил Татьяну Тарасову своим нелестными словами в адрес Алексея Ягудина. Муж Яны Рудковской отверг идею возможного соперничества с Алексеем Ягудиным на турнире по шоу-программам. «Возродить легендарный клинч с Алексеем Ягудиным? Для чего? Он же кататься не умеет. Куда ему кататься? Пусть сидит комментирует», — заявил Плющенко matchtv.ru.Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом sport-express.ru не сдержалась и сказала все, что думает по этому поводу, не подбирая деликатных выражений. «Ягудин не умеет кататься? Что? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место! Идиот! Просто идиот», — как отрезала Тарасова. Турнир по шоу-программам планируется провести 18–19 марта 2023 года в Москве. В соревнованиях могут принять участие как действующие, так и уже завершившие карьеру фигуристы.