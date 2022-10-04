. Ученые находятся в поисках формулы счастья для людей

Ученые решили найти новую формулу счастья для Россиян. В Уральском федеральном университете проходят необычные для научной среды исследования. Ученые ищут рецепт или формулу благополучия человека в условиях цифрового мира. Проект так и называется — «Благополучие человека в условиях цифровой трансформации». Исследователи говорят, что жизнь человека кардинально поменялась за последние 20-30 лет. К нашей реальности добавилась дополненная и виртуальная, совсем стала другой коммуникация людей с учетом мобильных телефонов, соцсетей и мессенджеров, все больше появляется роботов, во многие сферы проникает искусственный интеллект. «Благополучие связано с реализацией заложенного в человеке потенциала, его способностей, талантов, ощущения включенности в общественную природную среду. Оно возникает тогда, когда есть стабильность, когда ресурсная база относительно устойчива, и она позволяет реализовывать длительные программы», — приводит мнение руководителя проекта, профессора кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения УрФУ Анны Плотниковой РИА «Новости». Чтобы человек был счастлив в этом новом мире, ему требуется доступ к ресурсам, которые дают ощущение уверенности в настоящем и потенциал для сохранения стабильного состояния в будущем. Новый проект уральских исследователей включает в себя три аспекта, названных треками:коммуникация,репродуктивное донорство,сохранение историко-культурной памяти.Для каждой сферы планируется разработать новые методические рекомендации. В первом случае они касаются формирования благополучной речевой среды, во втором — социально-психологического сопровождения реципиентов и доноров. Для сохранения истории и культуры будут созданы новые концептуальные системы в сфере туризма, экономики услуг, брендинга, комфортной среды обитания. Ранее стало известно, что 93% россиян хотели бы внести изменения как минимум в одну сферу своей жизни ради достижения счастья. При этом большинство уверены, что ощущения благополучия обязательно их настигнет, если они поменяют работу и смогут зарабатывать больше денег.