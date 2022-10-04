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Ученые находятся в поисках формулы счастья для людей

Ученые находятся в поисках формулы счастья для людей
Ученые решили найти новую формулу счастья для Россиян. В Уральском федеральном университете проходят необычные для научной среды исследования. Ученые ищут рецепт или формулу благополучия человека в условиях цифрового мира. Проект так и называется — «Благополучие человека в условиях цифровой трансформации». Исследователи говорят, что жизнь человека кардинально поменялась за последние 20-30 лет. К нашей реальности добавилась дополненная и виртуальная, совсем стала другой коммуникация людей с учетом мобильных телефонов, соцсетей и мессенджеров, все больше появляется роботов, во многие сферы проникает искусственный интеллект. «Благополучие связано с реализацией заложенного в человеке потенциала, его способностей, талантов, ощущения включенности в общественную природную среду. Оно возникает тогда, когда есть стабильность, когда ресурсная база относительно устойчива, и она позволяет реализовывать длительные программы», — приводит мнение руководителя проекта, профессора кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики и текстоведения УрФУ Анны Плотниковой РИА «Новости». Чтобы человек был счастлив в этом новом мире, ему требуется доступ к ресурсам, которые дают ощущение уверенности в настоящем и потенциал для сохранения стабильного состояния в будущем. Новый проект уральских исследователей включает в себя три аспекта, названных треками:

коммуникация,



репродуктивное донорство,



сохранение историко-культурной памяти.

Для каждой сферы планируется разработать новые методические рекомендации. В первом случае они касаются формирования благополучной речевой среды, во втором  — социально-психологического сопровождения реципиентов и доноров. Для сохранения истории и культуры будут созданы новые концептуальные системы в сфере туризма, экономики услуг, брендинга, комфортной среды обитания. Ранее стало известно, что 93% россиян хотели бы внести изменения как минимум в одну сферу своей жизни ради достижения счастья. При этом большинство уверены, что ощущения благополучия обязательно их настигнет, если они поменяют работу и смогут зарабатывать больше денег.  
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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