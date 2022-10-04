. Украинская беженка отправилась на родину: ее бросил британец, которого она увела из семьи
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Украинская беженка отправилась на родину: ее бросил британец, которого она увела из семьи

Украинская беженка отправилась на родину: ее бросил британец, которого она увела из семьи

Летом во всех СМИ гремела история, как украинская беженка София Каркадым увела из семьи британца Тони Гарнетта. Теперь скандал окончательно подходит к концу, потому что возлюбленный бросил Софию, а ее виза заканчивается.

Тони утверждает, что девушка сама во всем виновата, так как любила напиваться и вести себя агрессивно, а однажды даже угрожала ему ножом. София пыталась все уладить и поговорить с Гарнеттом, но, выламывая ему дверь, она слишком расшумелась и привлекла внимание полиции.


Теперь Каркадым отправилась на родину, во Львов. В аэропорту ее встретили журналисты The Sun и попросили сказать пару слов о ситуации и ее планах. София призналась, что соскучилась по родственникам, да и не знает, что теперь делать в Великобритании. Она также поделилась впечатлением о своем путешествии.

У меня смешанные чувства по поводу моего пребывания в Англии. Было много хорошего, но мне стало очень тяжело, и я привлекла слишком много внимания. Но у меня осталось отличное впечатление о здешних людях. Я благодарна всем, кто помогает людям из Украины.

Тони не стал открещиваться от бывшей возлюбленной и отвез в аэропорт сам. Пять месяцев назад он забрал ее оттуда, когда решил поучаствовать в программе предоставления приюта беженцам. 

Почти сразу после того, как София поселилась в их доме, партнерша Гарнетта Лорна с ужасом начала понимать, что отец ее детей флиртует с девушкой. Украинка и Тони много времени проводили вместе и часто оставались наедине, поэтому Лорна попросила беженку уйти, но мужчина заявил, что уходит вместе с ней.

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По материалам: uposters.ru

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