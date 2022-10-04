Вадим Карасев

В Генпрокуратуру обратились с просьбой проверить пост Пугачевой, обращенный к критикам

В Генеральную прокуратуру России обратились с просьбой проверить последнюю публикацию певицы Аллы Пугачевой в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на наличие «признаков правонарушения». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Автором обращения выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В своем письме он призвал соответствующие органы провести проверку в отношении Пугачевой. «Учитывая публичность высказываний, считаем, что в действиях содержатся признаки административного правонарушения, а именно: возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — написал Бородин. Он также предложил лишить певицу наград и почетных званий, «обладание которыми несовместимо с характером ее публичных высказываний в отношении политики государства, которым эти награды и почетные звания были присвоены», подчеркнул глава проекта.

Ранее Пугачева прокомментировала критику в свой адрес. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — заявила исполнительница в соцсетях. Позднее на высказывание Пугачевой отреагировали в Госдуме.