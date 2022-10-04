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В Крыму призвали Маска сделать выводы об итогах референдумов

В Крыму призвали Маска сделать выводы об итогах референдумовКапитан запаса Горбачев: Илону Маску стоит поразмышлять о результатах референдумовСюжетРеферендум в ДНР:

Капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев призвал основателя компаний Tesla и SpaceX, американского миллиардера Илона Маска поразмышлять об итогах прошедших референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав России. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

«Пусть немножко поразмышляет и сделает такие выводы, как мы», — предложил капитан запаса. Он подчеркнул, что в ситуации с Крымом нет места каким-либо обсуждениям, поскольку вопрос уже решен.

Горбачев удивился недавним высказываниям предпринимателя, предложившего оставить Крым России и провести новый референдум при участии ООН. «Маск уже причастен к событиям, которые происходят, за счет средств связи — спутников Starlink, которыми пользуются украинские войска. Можно сказать, что он участник конфликта, поэтому слушать это удивительно, с учетом его вовлеченности», — отметил он.

Капитан запаса добавил, что мнения на Западе разнятся. «Если мы говорим об американцах, они в большинстве равнодушны, потому что их мало всегда волновало, что происходит за границами Северо-Американских Соединенных Штатов», — заключил Горбачев.

Ранее глава компании Tesla заявил о необходимости признать Крым российской территорией и организовать новый референдум при участии ООН. По мнению Маска, выполнение этих пунктов поспособствует мирному урегулированию конфликта на Украине.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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