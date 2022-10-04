. В Леноблсуде прошло заседание по делу о геноциде мирных жителей в годы ВОВ

Вадим Карасев

В Ленинградском областном суде состоялось слушание по делу о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ленобласти.

Участниками заседания стали молодые поисковики, архивисты и историки.

Перед допросом свидетелей и экспертов зампрокурора Ленобласти Сергей Виноградов озвучил цифру материального ущерба, который был нанесен нацистами объектам культурного наследия региона, — 1,9 триллиона рублей. Сумма пересчитана по нынешнему курсу и является научно обоснованной.

В ходе заседания руководитель поискового отряда "Ягуар" Андрей Журавлев рассказал о поисковых работах в деревне Шапки, где в братской могиле были обнаружены 11 тел подростков. Согласно архивным данным, они направлялись из школы фабрично-заводского ученичества блокадного Ленинграда в сторону Любани, но были расстреляны фашистами.

Слово также было предоставлено историку, старшему научному сотруднику музея "Битва за Ленинград" Татьяне Смирновой.

Специалист, которая занимается исследованием трагедии мирного населения, попавшего в окружение в котле второй ударной армии Любанской наступательной операции, отметила, что фашисты проявляли особую жестокость к местным жителям.

В качестве свидетельства она предложила приобщить к делу фотографии немецкого фотографа Георга Гундлаха, сделавшего снимки погибших женщин и детей.

Представители областной прокуратуры во время судебного процесса также озвучили показания очевидцев, которые описывают жуткие методы издевательств нацистами над советскими гражданами.

Итоговое судебное заседание по делу о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной войны на территории Ленобласти состоится 10 октября.

Напомним, суд в Ленобласти по делу о геноциде советских граждан нацистами и их пособниками стал уже девятым в современной истории России. Ранее подобные процессы прошли в других областях страны.