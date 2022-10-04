. В Москве школьник подорвался на кофемолке

Вадим Карасев

В московском районе Северное Измайлово ученик восьмого класса устроил эксперимент дома, в результате которого подорвался на кофемолке. Об этом сообщил телеграм-канал "112".

Школьник засыпал в кофемолку "начинку" петард и включил устройство. Кофемолка взорвалась. Придя домой, мама экспериментатора нашла его с поломанной рукой, лежащего посреди окутанной дымом квартиры. Мальчика пришлось госпитализировать. Медики говорят, что, возможно, ему понадобится хирургическое вмешательство.

Напомним, что в прошлом году в Томске учащиеся едва не подожгли школу № 24, пытаясь снять ролик для соцсети Tiktok. Тушить здание прибыли 5 пожарных машин и 25 человек, но огонь в итоге победили с помощью одного порошкового огнетушителя.