В октябре в России можно будет показать QR-код вместо водительских прав
С минувшей субботы в России началась апробация предъявления электронного водительского удостоверения с помощью программы "Госуслуги Авто". Об этом сообщает портал Autonews.ru.
О возможности показывать инспекторам ГИБДД виртуальные права в формате QR-кода с начала октября на международном форуме Kazan Digital Week рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников. В российском Минцфиры позже добавили, что на полноценный запуск и установку нужного оборудования понадобится время. Так, проект электронного водительского удостоверения стартует уже во второй половине месяца.
Согласно совместной программе ГИБДД и Минцфиры, с 15 октября показывать инспекторам электронные права может каждый водитель, пользующийся обновленной версией приложения "Госуслуги Авто". С его помощью автомобилисты смогут создать QR-код и показывать его служащим органов для проверки.
Сотрудники ГИБДД будут проверять электронные права с помощью служебных мобильных устройств. Несмотря на апробацию QR-кодов вместо удостоверений, физическую версию документа водитель все равно должен иметь при себе: в противном случае он должен будет выплатить штраф в 500 рублей.
По словам автоэксперта, основателя общественного проекта "Подслушано у ДПС" Валентина Ильинова, цифровизация водительских удостоверений является важным проектом с точки зрения развития технологий, однако замедлит в целом процесс проверки водителей. На считывание QR-кодов, считает Ильиной, может уходить больше времени, чем на "традиционную" инспекцию.
Летом в РФ анонсировали введение электронных водительских удостоверений, разработанных Госавтоинспекцией совместно с Минцифры. Электронными станут и свидетельства о регистрации транспортного средства. При этом оформлять СТС будут в бумажном формате при сделках, однако цифровой вариант будет подчеркивать законность такой сделки. Система сейчас находится в режиме тестирования, в течение первого месяца к ней присоединились 1,2 млн человек.