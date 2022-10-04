. В октябре в России можно будет показать QR-код вместо водительских прав
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В октябре в России можно будет показать QR-код вместо водительских прав

В октябре в России можно будет показать QR-код вместо водительских прав

С минувшей субботы в России началась апробация предъявления электронного водительского удостоверения с помощью программы "Госуслуги Авто". Об этом сообщает портал Autonews.ru.

О возможности показывать инспекторам ГИБДД виртуальные права в формате QR-кода с начала октября на международном форуме Kazan Digital Week рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников. В российском Минцфиры позже добавили, что на полноценный запуск и установку нужного оборудования понадобится время. Так, проект электронного водительского удостоверения стартует уже во второй половине месяца.


Согласно совместной программе ГИБДД и Минцфиры, с 15 октября показывать инспекторам электронные права может каждый водитель, пользующийся обновленной версией приложения "Госуслуги Авто". С его помощью автомобилисты смогут создать QR-код и показывать его служащим органов для проверки.

Сотрудники ГИБДД будут проверять электронные права с помощью служебных мобильных устройств. Несмотря на апробацию QR-кодов вместо удостоверений, физическую версию документа водитель все равно должен иметь при себе: в противном случае он должен будет выплатить штраф в 500 рублей.

По словам автоэксперта, основателя общественного проекта "Подслушано у ДПС" Валентина Ильинова, цифровизация водительских удостоверений является важным проектом с точки зрения развития технологий, однако замедлит в целом процесс проверки водителей. На считывание QR-кодов, считает Ильиной, может уходить больше времени, чем на "традиционную" инспекцию.

"И как это проходит: водителей проверяют быстро. Смотрят на водителя, на права, на СТС [свидетельство о регистрации транспортного средства] и отпускают. А теперь каждый водитель будет доставать телефон, загружать приложение, искать свои данные. Инспектор должен проверить этот код на своем планшете. При этом на экипаж из двух человек наверняка будут выдавать только один планшет, никто не выдаст два. А если на улице зима, мороз и устройство разрядилось? Или вообще нет связи?" — предположил Ильинов.

Летом в РФ анонсировали введение электронных водительских удостоверений, разработанных Госавтоинспекцией совместно с Минцифры. Электронными станут и свидетельства о регистрации транспортного средства. При этом оформлять СТС будут в бумажном формате при сделках, однако цифровой вариант будет подчеркивать законность такой сделки. Система сейчас находится в режиме тестирования, в течение первого месяца к ней присоединились 1,2 млн человек.

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По материалам: uposters.ru

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