. В российском городе мобилизовали электрика с хроническим гастритом и язвой

Вадим Карасев

Baza: в Пензе мобилизовали 47-летнего электрика с хроническим гастритом и язвойСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

В Пензе мобилизовали 47-летнего электрика без боевого опыта, несмотря на его проблемы со здоровьем: согласно заключениям врачей, у Алексея Кульгина хронический активный гастрит, язва двенадцатиперстной кишки, признаки артроза и ряд других заболеваний. Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале.

Мужчина получил повестку 25 сентября, при этом он никогда не участвовал в военных действиях, а во время срочной службы был рядовым.

До конца октября Кульгин останется в городе и будет проходить обучение в местном спорткомплексе вместе с другими мобилизованными. Родные призывника утверждают, что в Пензе практически не призывали людей старше 45 лет.

Это не единственный случай мобилизации россиян с заболеваниями. Ранее сообщалось, что тренера из Краснодара с тяжелой травмой позвоночника отправили на военную подготовку, а слепого мужчину из Бирска пытались назначить стрелком.

29 сентября президент России Владимир Путин призвал исправить ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации, подчеркнув, что в каждом конкретном случае необходимо разбираться отдельно.

После этого власти Якутии вернули домой 300 призывников, мобилизованных по ошибке, а глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о возвращении более 100 ошибочно призванных. Власти Курской области зафиксировали 149 жалоб на ошибочные призывы, пообещав разобрать каждое обращение в индивидуальном порядке.