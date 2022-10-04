. В сети обсуждают сходство принцессы Шарлотты и ее прапрабабушки, королевы-матери Елизаветы
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В сети обсуждают сходство принцессы Шарлотты и ее прапрабабушки, королевы-матери Елизаветы

В сети обсуждают сходство принцессы Шарлотты и ее прапрабабушки, королевы-матери Елизаветы

На странице шотландского замка Глэмис в инстаграме* опубликовали архивные детские снимки королевы-матери, Елизаветы Боуз-Лайон, жены короля Георга VI и матери королевы Елизаветы II. На снимках нашли сильное сходство между ней и семилетней принцессой Шарлоттой, дочерью принца и принцессы Уэльских Уильяма и Кейт Миддлтон.


Королева-мать Елизавета Боуз-Лайон

Младшая дочь 14-го графа Стратмора, леди Элизабет Боуз-Лайон, вышла замуж за герцога Йоркского и стала королевой Елизаветой, королевой-матерью. Когда архивариус нашего замка просматривал фотографии юной леди Элизабет, мы все согласились, что существует поразительное семейное сходство с ее праправнучкой, принцессой Шарлоттой. Вы тоже видите сходство? — говорится в сообщении.

Пользователи сети согласились с этим утверждением.

Одинаковые улыбки, — пишет пользователь @RobinDe61030857.

Сходство налицо, — комментирует пользователь @BreeSymons.

Ранее в сети также появлялось мнение о том, что принцесса Шарлотта внешне очень похожа на свою прабабушку, королеву Елизавету II.

Ранее принцесса Шарлотта вместе с родителями и старшим братом, принцем Джорджем, приходила проститься со своей прабабушкой, королевой Елизаветой II, которая скончалась 8 сентября. Похороны прошли 19 сентября в Лондоне. Во время церемонии девочка не смогла справиться с эмоциями и расплакалась, ее утешила ее мать, Кейт Миддлтон.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Монархии
По материалам: spletnik.ru

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