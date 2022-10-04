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В сети появились новые фото принца Гарри и Меган Маркл — после того, как королевская семья опубликовала новый портрет без них

В сети появились новые фото принца Гарри и Меган Маркл — после того, как королевская семья опубликовала новый портрет без них

В сети появились новые фотографии принца Гарри и Меган Маркл, которые были сделаны во время саммита One Young World, который прошел в Манчестере.

Фото опубликовал в инстаграме* известный фотограф Мисан Харриман, который часто фотографирует звезд.


Меган Маркл и принц Гарри

Фотографии появились в сети через несколько дней после того, как был опубликован новый портрет королевской семьи, который британские СМИ уже прозвали "великолепной четверкой". На нем запечатлены король Карл III, королева-консорт Камилла, а также принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт Миддлтон.


Король Карл III, королева-консорт Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию вскоре после похорон королевы Елизаветы II. По сообщениям близких к королевской семье источников, у них возник конфликт с королем Карлом III на фоне его отказа дать королевские титулы их детям.

Кроме того, ранее стало известно о сильной ссоре принца Гарри с отцом из-за Меган Маркл — Карл III попросил сына не брать с собой жену в Балморал, когда стало известно об ухудшении состояния королевы Елизаветы II.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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