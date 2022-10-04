. В Совфеде назвали проблемы, которые сдерживают развитие лекарственного растениеводства

В России сегодня объем рынка лекарственных трав и сборов в общем объеме рынка фармпрепаратов не превышает 2 процентов. Между тем, отечественное производство фитопродукции и сырья, производимого и заготавливаемого аграрными предприятиями, необходимо развивать. Такое мнение высказал зампредседателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев 4 октября на круглом столе, посвященном проблемам и перспективам выращивания и переработки лекарственных растений.

Сегодня необходимо обеспечить внутренние потребности страны в качественной и экологически чистой фитопродукции и увеличить ее экспорт, отметил Хамчиев. Он также перечислил несколько проблем, которые сдерживают развитие отрасли. Среди них — отсутствие отечественного семенного фонда лекарственных культур, безнадежно устаревшее специализированное оборудование, дефицит кадров.

«У нас нет квалифицированных кадров для первичной переработки сырья, нет серьезных агротехнических институтов, которые бы обучали специалистов технологиям выращивания лекарственных препаратов», — подчеркнул Хамчиев.





Он предложил участникам заседания — сенаторам и представителям профильных ведомств - обсудить проблемы, накопившиеся в отрасли, и разработать возможные пути их решения. Парламентарий также сообщил, что круглый стол подготовлен по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она рекомендовала рассмотреть вопрос о целесообразности создания рабочей группы по развитию отрасли лекарственных растений при Комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Вместе с тем Минсельхоз совместно с Минздравом и Минпромторгом уже создали межведомственную группу по вопросам производства и переработки лекарственных эфирно-масличных культур, напомнил спикер. По итогам круглого стола необходимо выработать решение о целесообразности создания дополнительной рабочей группы при Комитете или рекомендовать сенаторам принять активное участие в деятельности уже созданной межведомственной группы, заключил Хамчиев.