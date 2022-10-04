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Вера Брежнева зарабатывала на интимных встречах

Вера Брежнева зарабатывала на интимных встречах
Лавров рассказал, что певица Вера Брежнева ходила на интимные встречи с богачами. Продюсер Сергей Лавров раскрыл неприятную правду о прошлой жизни коллектива «ВИА Гра», когда в нем пел золотой состав в лице Веры Брежневой, Нади Грановской и Анны Седоковой. По его словам, певицы якобы соглашались на интимные ужины с миллионерами (тет-а-тет). «У меня были знакомые, которые мне говорили: «Было дело, мне повезло». Но при этом сами солистки зарабатывали копейки, все миллионы забирал продюсер», — заявил Лавров КП.
Для того, чтобы красотки пользовались успехом у богатых, специально делали с ними очень дорогие клипы, создавая образы богинь. Ну а в коллектив набирали украинок из очень бедных семей, чтобы не возражали против работы и оплаты услуг. Напомним, продюсером коллектива является Константин Меладзе, на момент работы в нем Вера Брежнева не была за ним замужем, позже она вышла из состава коллектива и узаконила со своим руководителем отношения.
# Шоу-бизнес Брежнева Вера
По материалам: z-aya

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