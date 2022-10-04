. Верка Сердючка рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой
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Верка Сердючка рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой

Верка Сердючка рассказала об отношениях с Аллой Пугачевой
Данилко высказался о демарше певицы Аллы Пугачевой. Артистка навела беспорядок в умах общества высказываниями пока находилась в Москве. Чего стоит одно обращение в Минюст с просьбой зачислить ее в ряды лиц, действующих в интересах другого государства. Однако артисту, известному по амплуа Верки Сердючки, вполне понятна логика Примадонны. *Deutsche Welle признано иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 28.03.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА Данилко бок о бок работал с народной артисткой. Они часто пересекались на концертах, фестивалях, различных шоу, в студиях звукозаписи. А потому пока многочисленные поклонники не знают как реагировать на поступки звезды, Андрею все вполне понятно. Он с уважением относится к певице и не видит ничего странного в ее заявлениях. Например, в желании вслед за супругом пополнить реестр иноагентов.
«Меня ничего не удивило. Я знаю ее очень давно. Она человек очень справедливый. Что бы не говорили программы, которые выходили на ТВ о том, что она мафиозная, я же знаю ее. У меня никогда не было с Аллой Пугачевой ощущения страха. У многих ноги тряслись: ее очень боялись, ну правда. У меня никогда такого не было. У меня понятные с ней отношения», — сказал 49-летний актер в You-tube-канале Deutsche Welle* Данилко поддерживает общение с артистами, которые родом из Украины. В частности, с Константином Меладзе. «Списываемся с ним, шутим. Я поздравляю его со смешными праздниками, а он меня. У него потрясающее чувство юмора», — говорил ранее шоумен. Сейчас эпатажный певец живет в Киеве. Он признался, что по-другому стал смотреть на некоторые вещи. Он по-прежнему одинок и даже уже оставил надежду найти настоящую любовь и завести семью. «Мне хочется быть здоровым, чтобы была возможность создавать какие-то вещи. Я понимаю, у меня уже не будет семьи. И поэтому я уже не парюсь. Вот не дано, — ничего страшного», — поделился Андрей. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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