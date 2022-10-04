. Ворвавшуюся в эфир Первого канала экс-редактора Марину Овсянникову объявили в розыск

Вадим Карасев

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову. Об этом свидетельствует информация из базы данных МВД.



"Овсянникова Марина Владимировна, 19 июня 1978 года рождения. Место рождения: УССР, город Одесса. Разыскивается по статье УК РФ", — сообщило ведомство.

Басманный суд столицы отправил Овсянникову под домашний арест до 9 октября. Ее бывший муж, также работающий в сфере журналистики, отметил, что супруга покинула дом вместе с дочерью в субботу, 1 октября.

Сторона обвинения вменяет экс-редактору Первого канала нарушение пункта "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальный приговор Овсянниковой по данной статье – до десяти лет лишения свободы. Адвокат журналистки Дмитрий Захватов подчеркнул, что поводом стал июльский пикет на Софийской набережной, в котором приняла участие его подзащитная.

Особую известность Марина Овсянникова получила после того, как в середине марта текущего года она в прямом эфире вошла в студию Первого канала с плакатом, осуждающим военную операцию на Украине, действия правительства РФ и редакционную политику телеканала. В этот момент транслировался вечерний выпуск новостной программы "Время". После инцидента Овсянникова покинула Россию, однако позже журналистка вернулась в страну по семейным обстоятельствам.