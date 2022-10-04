. Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией

Вадим Карасев

Asahi: выпущенная КНДР баллистическая ракета приземлилась в 3 тыс. км от Японии

Выпущенная 17 Махов скорость ракеты КНДР По данным южнокорейских военных, снаряд пролетел около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров. Согласно данным кабмина Японии, ракета преодолела расстояние 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в одну тысячу километров. ≈4 500 километров преодолела ракета КНДР



Реакция Японии



После пуска северокорейской ракеты в Японии сработала экстренная система оповещения. Правительство страны порекомендовало жителям северных районов держаться подальше от окон и найти укрытия. В связи с произошедшим Япония заявила КНДР о решительном протесте.

28 сентября Токио также объявил протест Пхеньяну из-за запуска ракет. Заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино подчеркнул небывалую интенсивность ракетных пусков со стороны КНДР. По его словам, такой активностью республика начала отличаться в этом году.

Очередной запуск

Запуск ракеты КНДР стал пятым за эту неделю. В конце сентября сообщалось о направляющихся в сторону Японского моря двух ракетах малой дальности, преодолевших расстояние около 300 километров и поднявшихся на высоту 50 километров.

28 сентября береговая охрана Японии доложила о запуске КНДР ракеты, предположительно, баллистической. Тогда суда в регионе проинструктировали на случай обнаружения обломков снарядов. Их призвали держать дистанцию и моментально связываться с властями.

Ядерное государство

9 сентября КНДР официально закрепила за собой статус ядерного государства. Принятый документ под названием «Политика в отношении ядерного оружия» включает в себя 11 пунктов и предоставляет лидеру страны Ким Чен Ыну единоличное право на принятие любых решений относительно ядерного оружия.

Руководство КНДР также приняло закон о праве государства наносить превентивный ядерный удар по противнику при условии, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Согласно новому документу, Северная Корея также вправе наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме, если на нее будет совершено нападение.