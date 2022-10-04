. Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией

Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией

Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над ЯпониейAsahi: выпущенная КНДР баллистическая ракета приземлилась в 3 тыс. км от Японии

Выпущенная 17 Махов

скорость ракеты КНДР

По данным южнокорейских военных, снаряд пролетел около 4,5 тысячи километров с максимальной высотой полета 970 километров. Согласно данным кабмина Японии, ракета преодолела расстояние 4,6 тысячи километров с максимальной высотой в одну тысячу километров.

≈4 500 километров

преодолела ракета КНДР



Реакция Японии

После пуска северокорейской ракеты в Японии сработала

 экстренная система оповещения. Правительство страны порекомендовало жителям северных районов держаться подальше от окон и найти укрытия. В связи с произошедшим Япония заявила КНДР о решительном протесте.

28 сентября Токио также объявил протест Пхеньяну из-за запуска ракет. Заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино подчеркнул небывалую интенсивность ракетных пусков со стороны КНДР. По его словам, такой активностью республика начала отличаться в этом году.



Очередной запуск

Запуск ракеты КНДР стал пятым за эту неделю. В конце сентября сообщалось о направляющихся в сторону Японского моря двух ракетах малой дальности, преодолевших расстояние около 300 километров и поднявшихся на высоту 50 километров.

28 сентября береговая охрана Японии доложила о запуске КНДР ракеты, предположительно, баллистической. Тогда суда в регионе проинструктировали на случай обнаружения обломков снарядов. Их призвали держать дистанцию и моментально связываться с властями.



Ядерное государство

9 сентября КНДР официально закрепила за собой статус ядерного государства. Принятый документ под названием «Политика в отношении ядерного оружия» включает в себя 11 пунктов и предоставляет лидеру страны Ким Чен Ыну единоличное право на принятие любых решений относительно ядерного оружия.

Руководство КНДР также приняло закон о праве государства наносить превентивный ядерный удар по противнику при условии, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны неизбежной. Согласно новому документу, Северная Корея также вправе наносить ядерный удар по противнику в автоматическом режиме, если на нее будет совершено нападение.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
Японский производитель грузовиков задумался о продолжении деятельности в России
Японский производитель грузовиков задумался о продолжении
Филлеры чуть не лопнули на лице! Елена Беркова удушающим приемом победила Дану Борисову в бою
Филлеры чуть не лопнули на лице! Елена Беркова удушающим приемом
4 главных секрета счастья для Скорпионов
4 главных секрета счастья для Скорпионов
Как выбрать капусту и когда ее солить в октябре 2022 года: благоприятные дни по лунному календарю
Как выбрать капусту и когда ее солить в октябре 2022 года:
Дмитрий Нагиев исчез с телевидения и нашелся в театре
Дмитрий Нагиев исчез с телевидения и нашелся в театре
Наталья Медведева призналась, почему не общается с коллегами по Comedy Woman
Наталья Медведева призналась, почему не общается с коллегами по
Дочка Анны Хилькевич полностью игнорирует маму
Дочка Анны Хилькевич полностью игнорирует маму
Алексей Ягудин жестко высказался о побеге Трусовой
Алексей Ягудин жестко высказался о побеге Трусовой
Россия обозначила коллеге из ЕС позицию по референдумам
Россия обозначила коллеге из ЕС позицию по референдумам
Как изменились актеры из всеми любимых культовых фильмов (17 фото)
Как изменились актеры из всеми любимых культовых фильмов (17 фото)

Топ на сегодня

Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы
Вирусы байкальских уток угрожают здоровью домашней птицы
В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги
В фиат и обратно. 3 способа обмена криптовалют на традиционные деньги
Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда раскрыла, что произошло
Беременную Катю Гордон госпитализировали и поставили катетер. Звезда
Наталья Медведева сходит с ума с тремя детьми
Наталья Медведева сходит с ума с тремя детьми
Samsung начал нанимать сотрудников в России
Samsung начал нанимать сотрудников в России

Еще по теме

Запущенная КНДР баллистическая ракета упала в исключительную экономическую зону Японии
Новая баллистическая ракета КНДР пролетела 3700 километров
Южная Корея: Северокорейская ракета преодолела расстояние в 960 километров
КНДР снова запустила ракету в сторону Японии