. Выпуск Marauders для Game Pass отложили на неопределенный срок
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Выпуск Marauders для Game Pass отложили на неопределенный срок

Выпуск Marauders для Game Pass отложили на неопределенный срок


Состоялся релиз игры Marauders в раннем доступе в Steam. Разработчики обещали выпустить проект одновременно и на PC в подписке Game Pass, но этого не произошло. Спустя некоторое время после релиза в Steam разработчики прокомментировали ситуацию с добавлением игры в Game Pass. По их словам, на данный момент они не отказываются от выпуска Marauders в подписке Microsoft, но это произойдет позже:

К сожалению, выпуск Game Pass пришлось отложить, и в настоящее время у нас нет точной даты выхода.

Тем временем, в Steam игру Marauders не лучшим образом приняли в раннем доступе. На данный момент у проекта «Смешанные» отзывы, и их около 500 штук. Игроки отмечают, что в Marauders не работает система борьбы с читами и имеются различные технические проблемы.

Marauders — это многопользовательский тактический шутер от первого лица в научно-фантастической антиутопии.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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