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WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты

WhatsApp запретит пользователям делать скриншотыВ WhatsApp запретят пользователям делать скриншоты одноразовых фото и видео из чатов

В популярном мессенджере WhatsApp появится функция, повышающая конфиденциальность пользователей. Подробности раскрыли специалисты портала WABetaInfo.

Сообщается, что разработчики мессенджера запретят пользователям делать скриншоты и вести съемку фото и видео, предназначенных для однократного просмотра. При попытке сделать скриншот появится всплывающее уведомление о том, что совершить это действие невозможно из-за политики безопасности. Если же пользователь решит воспользоваться для съемки сторонними приложениями, то в результате у него на записи будет только черный экран.

Уточняется, что пользователи, чьи одноразовые медиафайлы пытались сохранить их собеседники, не будут получать уведомления об этом. Кроме того, появление новой функции не сможет гарантировать полной конфиденциальность, поскольку всегда существует вероятность, что пользователь сфотографирует экран смартфона на другое устройство.

По данным портала, новая функция появилась в бета-версии WhatsApp под номером 2.22.22.3 для Android. Точные сроки запуска функции для широкого круга пользователей пока неизвестны.

WhatsApp анонсировал функцию, запрещающую делать скриншоты одноразовых сообщений, в августе. Кроме того, мессенджер сообщил о разработке еще двух нововведений. Мессенджер позволит скрывать от отдельных лиц из списка контактов свое пребывание онлайн, а также покидать группы без уведомления об этом всех участников.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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