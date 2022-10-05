. 12 правил Дзэн, способные преобразить жизнь

Вадим Карасев

Изменить жизнь к лучшему, успокоиться в непростой ситуации и отыскать внутри себя стержень помогут простые правила дзэн-буддизма. Их соблюдение влияет на подсознание и программирует его на успех.

Существует множество способов наладить собственную жизнь и проживать каждый день удачно. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку 12 простых правил, соблюдение которых поможет преобразиться к лучшему, открыть для себя путь к счастью и без труда справляться с любыми препятствиями на пути к счастью.

1. Торопить события — бессмысленно. Спешка и суета отдаляют от поставленной цели и заставляют делать множество ошибок. Для того, чтобы одержать победу, важно наслаждаться каждым выполненным пунктом и знать, что безошибочно выполненная работа еще на один шаг приближает к победе.

2. В жизни все происходит вовремя. События идут своим чередом, и если что-то происходит не по плану, то это не означает поражения. На пути будут встречаться разные ситуации, и даже если кажется, что ситуация вышла из-под контроля, паниковать не стоит. Все происходит в то время, когда мы к этом готовы и способны выйти победителями из очередного испытания.

3. Жить нужно в настоящем времени. Сожаления о прошлом или ожидание чего-то сверхъестественного в будущем отвлекают от реальности. Важно понимать, что жизнь происходит здесь и сейчас, а значит, нельзя терять драгоценного времени. Важно наслаждаться тем, что есть, и с благодарностью принимать все то, что приходит в жизнь.

4. Скромность украшает. Речь не идет о том, чтобы потакать чужим прихотям или становиться марионетками в руках искусных манипуляторов. Истинная скромность заключается в умении быть благодарными за помощь, не отказывать в поддержке нуждающимся и умении радоваться тому, что присутствует в жизни на данный момент.

5. Доброта должна быть искренней. Вселенная не прощает жадности и алчности, и для привлечения в жизнь позитивных перемен нельзя ждать награду за проделанное добро. Искренняя поддержка и выручка должны исходить от чистого сердца и не преследовать корысти.

6. Счастье — в покое. Тревожные мысли, проигрывание состоявшихся диалогов и мучительные воспоминания не помогут успокоиться и найти свой путь к счастью. Анализировать произошедшее важно без чувства стыда и угрызений совести. Эти эмоции не помогут сделать верных выводов и измениться в лучшую сторону.

7. Сон — залог счастливой жизни. Жизненные ритмы у всех разные, однако качественный сон — залог здоровья, хорошего настроения и работоспособности. Не стоит лишать себя целебного сна в угоду прихотям, а тем более потакая привычке засиживаться за работой дольше, чем это необходимо.

8. Поспешные действия разрушают счастье. Прежде, чем сделать что-то, важно подумать о последствиях и проанализировать риски. Поговорка «семь раз отмерь — один отрежь» как нельзя кстати подходит для тех, кто мечтает преобразить свою жизнь и привлечь в нее благополучные перемены.

9. Осознанность- ключ к успеху. Самое страшное оружие — это слова, которые невозможно отозвать и забрать назад. Прежде, чем высказать свое мнение, важно задуматься о том, какими будут последствия, и не станут ли слова катализатором проблем и разрушения добрых взаимоотношений.

10. Медитации раскрывают потенциал. Ежедневные практики медитации помогают избавиться от стресса, найти ответы на волнующие вопросы, восполнить запасы энергии и пробудить подсознание. Благодаря таким упражнениям удастся стать спокойнее и черпать силы из Вселенной.

11. Сожаления — путь в никуда. Прошлое не должно стоять на пути к новым открытиям и достижениям. Важно помнить, что прошлое нужно отпускать вовремя, чтобы оно не затянуло в болото бесконечных терзаний и сожалений. Движение вперед и учет прежних ошибок делают сильнее и придают сил для покорения новых вершин.

12. Стойкость и терпение — залог счастья. Преобразить жизнь к лучшему поможет умение вовремя говорить «нет» и не позволять никому управлять своей судьбой. Сила духа и хорошая самооценка уберегут от действий манипуляторов, способных исказить реальность и поработить подсознание.