. 15 примеров неудачных походов в салон красоты, после которых девушки кричали караул

Отправляясь в салон, любая девушка уже видит перед собой ту самую роковую красотку, от которой все будут без ума через пару часов. Но только вот некоторые мастера на все руки быстро спускают мечтательниц с небес на землю, демонстрируя им окончательный результат своей работы. После чего они действительно готовы сразить всех наповал. Но не своей красотой, а скорее слегка неудачными, зато кардинальными переменами во внешности.

Профессиональный макияж на Хэллоуин за 60$

Я попросила повторить макияж с фото, которое слева, но только с небольшим количеством фальшивой крови. И вот справа результат работы моего визажиста.

Не совсем удачный поход к мастеру по ноготочкам

А я хотела быть похожей на героя из аниме…

По глазам видно, что клиент не так себе представлял микроблейдинг бровей

Свадебный маникюр моей сестры

Её макияж словно тает на глазах

Кажется, что контур можно было сделать чуточку посветлее

В салоне сделали стрижку хуже, чем я сама её делаю себе дома

Образ «глаза цвета заката и мыльные брови»

И за это ещё надо платить…

Пробный свадебный макияж

Визажист постарался на славу

Теперь я выгляжу вот так

Я похожа на этого парня из сериала «Рассекреченное руководство Неда по выживанию в школе». Помогите, я в растерянности и не знаю, как мне исправить эту стрижку.

А есть и те, кто не нарадуется, что всё-таки решился «подравнять» себе кончики. Да и к тому же им такие перемены пошли только на пользу!

Это называется: сделала себе маникюр раз в 5 лет

Даже и сказать тут нечего

Теперь вы знаете, что поход в салон красоты может обернуться настоящим провалом и сплошным разочарованием. Но мы будем надеяться, что нас горе-мастера обойдут стороной.

А вот и доказательства, что профессионалы, способные превратить женщин в настоящих богинь, всё-таки существуют.