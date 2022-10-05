15 закадровых фото актёров в процессе озвучивания героев мультфильмов, вышедших в 2010-х годах
Предлагаем вам обратить внимание на не слишком-то широко освещаемую работу известных актёров, коей является озвучивание мультфильмов. Тут всё просто — раз самих актёров не видно, то не каждый зритель поймёт, что именно они участвовали в создании мультфильма. Особенно это актуально для неанглоязычной аудитории, ведь многие фильмы мы смотрим в озвучке или вообще дубляже, где совершенно не слышно оригинальных голосов.
Предлагаем посмотреть на некоторых актёров и актрис в процессе их работы над озвучкой героев известных мультфильмов преимущественно 2010-х годов. Наверняка, вас ждёт немало сюрпризов и открытий.
Идрис Эльба
Озвучил начальника полиции города капитана Буйволсона в мультфильме «Зверополис» (2016).
Дж. К. Симмонс
Озвучил мэра города Леодора Златогрива в мультфильме «Зверополис».
Джон Си Райли
Озвучил Ральфа в одноимённом фильме 2012 года и его продолжении «Ральф против интернета» (2018).
Галь Гадот
Озвучила Шэнк в мультфильме «Ральф против интернета» (2018).
Дуэйн Джонсон
Озвучил полубога Мауи в мультфильме «Моана» (2016).
Адам Сэндлер
Озвучил Дракулу в мультфильме «Монстры на каникулах» (2012) и последующих продолжениях.
Мэттью Макконахи
Озвучил коалу Бастера Муна в мультфильмах «Зверопой» (2016) и «Зверопой 2» (2021).
Это первый случай в карьере актёра, когда он вернулся к своему персонажу во второй части. Что касается полнометражных фильмов, Макконахи ещё никогда не участвовал ни в одном сиквеле. У нас даже есть подборка таких принципиальных актёров.
Риз Уизерспун
Озвучила свинью Розиту в мультфильмах «Зверопой» и «Зверопой 2».
Том Холанд
Озвучил младшего брата-эльфа Иэна Лайтфута в мультфильме «Вперёд» (2020).
Крис Прэтт
Озвучил старшего брата-эльфа Барли Лайтфута в мультфильме «Вперёд».
Эмма Стоун
Озвучила Гип в мультфильмах «Семейка Крудс» (2012) и «Семейка Крудс 2: Новоселье» (2020).
Николас Кейдж
Озвучил Груга в двух частях «Семейки Крудс».
Киану Ривз
Озвучил игрушечного каскадёра Дюка Кабумса в мультфильме «История игрушек 4» (2019).
Джон Сина
Blue Sky Studios / 20th Century Fox
Озвучил быка Фердинанда в одноимённом мультфильме 2017 года.
Лиам Нисон
Озвучил хорошего копа и злого копа в «Лего фильме» (2014).