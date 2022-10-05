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15 закадровых фото актёров в процессе озвучивания героев мультфильмов, вышедших в 2010-х годах

15 закадровых фото актёров в процессе озвучивания героев мультфильмов, вышедших в 2010-х годах

Предлагаем вам обратить внимание на не слишком-то широко освещаемую работу известных актёров, коей является озвучивание мультфильмов. Тут всё просто — раз самих актёров не видно, то не каждый зритель поймёт, что именно они участвовали в создании мультфильма. Особенно это актуально для неанглоязычной аудитории, ведь многие фильмы мы смотрим в озвучке или вообще дубляже, где совершенно не слышно оригинальных голосов.

Предлагаем посмотреть на некоторых актёров и актрис в процессе их работы над озвучкой героев известных мультфильмов преимущественно 2010-х годов. Наверняка, вас ждёт немало сюрпризов и открытий.

Идрис Эльба

Walt Disney Pictures / Walt Disney Studios Motion Pictures

Озвучил начальника полиции города капитана Буйволсона в мультфильме «Зверополис» (2016).

Дж. К. Симмонс

Walt Disney Pictures / Walt Disney Studios Motion Pictures

Озвучил мэра города Леодора Златогрива в мультфильме «Зверополис».

Джон Си Райли

Walt Disney Pictures / Walt Disney Studios Motion Pictures

Озвучил Ральфа в одноимённом фильме 2012 года и его продолжении «Ральф против интернета» (2018).

Галь Гадот

Walt Disney Pictures / Walt Disney Studios Motion Pictures

Озвучила Шэнк в мультфильме «Ральф против интернета» (2018).

Дуэйн Джонсон

Walt Disney Pictures / Walt Disney Studios Motion Pictures

Озвучил полубога Мауи в мультфильме «Моана» (2016).

Адам Сэндлер

Columbia Pictures / Sony Pictures Releasing

Озвучил Дракулу в мультфильме «Монстры на каникулах» (2012) и последующих продолжениях.

Мэттью Макконахи 

Illumination Entertainment / Universal Pictures

Озвучил коалу Бастера Муна в мультфильмах «Зверопой» (2016) и «Зверопой 2» (2021).

Это первый случай в карьере актёра, когда он вернулся к своему персонажу во второй части. Что касается полнометражных фильмов, Макконахи ещё никогда не участвовал ни в одном сиквеле. У нас даже есть подборка таких принципиальных актёров.

Риз Уизерспун

Illumination Entertainment / Universal Pictures

Озвучила свинью Розиту в мультфильмах «Зверопой» и «Зверопой 2».

Том Холанд

Pixar Animation Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures

Озвучил младшего брата-эльфа Иэна Лайтфута в мультфильме «Вперёд» (2020).

Крис Прэтт

Pixar Animation Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures

Озвучил старшего брата-эльфа Барли Лайтфута в мультфильме «Вперёд».

Эмма Стоун

DreamWorks Animation / Universal Pictures

Озвучила Гип в мультфильмах «Семейка Крудс» (2012) и «Семейка Крудс 2: Новоселье» (2020).

Николас Кейдж

DreamWorks Animation / Universal Pictures

Озвучил Груга в двух частях «Семейки Крудс».

Киану Ривз

Pixar Animation Studios / Walt Disney Studios Motion Pictures

Озвучил игрушечного каскадёра Дюка Кабумса в мультфильме «История игрушек 4» (2019).

Джон Сина


Blue Sky Studios / 20th Century Fox

Озвучил быка Фердинанда в одноимённом мультфильме 2017 года.

Лиам Нисон

Warner Animation Group / Warner Bros. Pictures

Озвучил хорошего копа и злого копа в «Лего фильме» (2014).

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По материалам: twizz

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