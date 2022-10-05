16 юмористических коллажей, которые объединяют несовместимые фильмы и заставляют нас схватиться за животики
Существует огромнейшее количество фильмов, которые хороши и сами по себе. Но если немного пофантазировать и объединить их с другими не менее хорошими картинами, то это же будет просто праздник какой-то!
Пользовательница Пикабу, скрывающаяся под ником arinabourgogne, создала несколько презабавных коллажей, в которых смогла объединить фильмы, которым в обычной жизни не суждено было встретиться. Вышло просто бомбически!
Они ничего не смогут узнать, Нео, ничего!
Выразительные па
А, у вас тут занято… Простите-извините!
Ты так дойдёшь до точки, Сеня!
Кстати о птичках, вернее о пище. А вы знали, что многие блюда были придуманы совсем не в тех странах, где являются чуть ли не национальным достоянием? Вот тут можете почитать и удивиться!
Не продаётся, мистер
Женщина Бонда
18+
Но ведь она нэ танцуэт!
Ребят, что за планета?
Ишь ты, развелось всякой нечисти рогатой
Кстати, посмотрите каким милашкой был в детстве Дарт Мол.
«…бывает, схватит, держит и не отпускает»
Я только здоровайся!
Я прикрою тебя, Клинт
Люк, это Плюк
Альтернативная концовка
Справедливости ради заметим, что на просторах сети, помимо arinabourgogne, творят не менее талантливые коллажисты, создающие такие же смешные шедевры и дарющие нам посредством смеха долгие годы 🙂