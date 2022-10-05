. 16 юмористических коллажей, которые объединяют несовместимые фильмы и заставляют нас схватиться за животики
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16 юмористических коллажей, которые объединяют несовместимые фильмы и заставляют нас схватиться за животики

16 юмористических коллажей, которые объединяют несовместимые фильмы и заставляют нас схватиться за животики

Существует огромнейшее количество фильмов, которые хороши и сами по себе. Но если немного пофантазировать и объединить их с другими не менее хорошими картинами, то это же будет просто праздник какой-то!

Пользовательница Пикабу, скрывающаяся под ником arinabourgogne, создала несколько презабавных коллажей, в которых смогла объединить фильмы, которым в обычной жизни не суждено было встретиться. Вышло просто бомбически!

Они ничего не смогут узнать, Нео, ничего!

Выразительные па

А, у вас тут занято… Простите-извините!

Ты так дойдёшь до точки, Сеня!

Кстати о птичках, вернее о пище. А вы знали, что многие блюда были придуманы совсем не в тех странах, где являются чуть ли не национальным достоянием? Вот тут можете почитать и удивиться!

Не продаётся, мистер

Женщина Бонда

18+

Но ведь она нэ танцуэт!

Ребят, что за планета?

Ишь ты, развелось всякой нечисти рогатой

Кстати, посмотрите каким милашкой был в детстве Дарт Мол.

«…бывает, схватит, держит и не отпускает»

Я только здоровайся!

Я прикрою тебя, Клинт

Люк, это Плюк

Альтернативная концовка

Справедливости ради заметим, что на просторах сети, помимо arinabourgogne, творят не менее талантливые коллажисты, создающие такие же смешные шедевры и дарющие нам посредством смеха долгие годы 🙂

# Интересное
По материалам: twizz

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