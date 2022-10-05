. 16 сокровищ, которые были найдены учёными с целью хотя бы на шаг приблизиться к разгадке мировых тайн

Так уж сложилось, что кинематограф распространил об археологии массу ложных стереотипов. Многие убеждены, что раскопки и поиск новых артефактов всегда должны сопровождаться удивительными приключениями, полными опасностей и загадок (давайте вспомним тех же Индиану Джонса и Лару Крофт). Какие тут могут быть раскопки, если на каждом шагу подстерегают враги?

Настоящие же археологи — люди терпеливые, дотошные и усидчивые. Чтобы отыскать предметы из прошлого, благодаря которым можно понять, ка жили люди и животные в древние времена, им приходится тратить на раскопки долгие годы и даже десятилетия. Конечно, на первый взгляд может показаться, что это занятие скучноватое. Однако немногочисленные минусы полностью перекрываются при обнаружении действительно ценных и интересных находок. Некоторые из них представлены ниже.

Дайверы освещают голову Сераписа, найденную в затонувшем египетском городе Канопус

Целая статуя когда-то достигала более 4 метров в высоту. Её создали примерно в 200 году до нашей эры.

Греческие нарукавные повязки II века до н.э.

Египетская туника возрастом 4500 лет

В Камбодже археологи нашли древнюю статую демона-охранника

Найденная статуя имеет высоту 1,9 метра и ширину 58 сантиметров. Артефакт представляет огромную историческую ценность, даже несмотря на то, что у статуи отсутствуют части ног и рук.

Байи — итальянский город, который ушёл под воду вследствие вулканической активности несколько сотен лет назад

Раскопки в подводном городе начались лишь в 1959 году, поскольку именно в это время появилось специальное оборудование, позволяющее сделать это. Они продолжаются по сей день.

Стеклянные слитки, найденные на затонувшем корабле

Самые ранние из известных неповрежденных стеклянных слитков были найдены на месте крушения корабля Улубурун, затонувшего у берегов Турции между 1330-1300 годами до нашей эры. Всего было найдено и восстановлено 175 дискообразных слитков, окрашенных синим, бирюзовым и лавандовым цветами.

Золотое кольцо с лицом херувима, вырезанное из зелёного камня. Сделано в 19 веке

Флакон для духов из кальцитового алебастра, извлечённый из гробницы Тутанхамона

Флакон был изготовлен приблизительно в 1323 году до нашей эры.

Перуанский удлинённый череп с хирургически имплантированным металлическим протезом

Возраст находки оценивается примерно в 2000 лет. Специалисты заключили, что пациент успешно пережил хирургическую процедуру и некоторое время жил с пластиной.

Яйцо титанозавра: один из крупнейших когда-либо живших видов

Кольцо Карвилия — удивительный артефакт, обнаруженный учёными в Риме в 2001 году

Ещё в 2001 году археологам посчастливилось обнаружить неразграбленную семейную усыпальницу начала II века, в которой находились два мраморных саркофага. В них были захоронены 18-летний римский юноша Тит Карвилий Гемеллий и его мать — Эбуция Кварта из рода Сергиев.

Самой удивительной находкой стало кольцо из золота с голографическим портретом, которое принадлежало матери парня. Археологи выяснили, что молодой человек умер первым (о чём свидетельствуют надписи на саркофаге). Видимо, именно после его гибели мать решила заказать себе столь необычное кольцо, чтобы её сын всегда находился рядом.

Богомол сохранён в первозданном куске янтаря, которому около 30 миллионов лет

Гёбекли-Тепе — храмовый комплекс, которому приблизительно 12000 лет

На данный момент раскопано около 5% участка.

В Коста-Рике находят древние каменные шары, о предназначении которых учёные пока не догадываются

Мичиганский университет извлекает череп шерстистого мамонта на фермерском поле

Это кусок мумифицированной кожи эдмонотзавра, выкопанный в Монтане, США

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Здесь вы можете посмотреть, как в прошлом выглядели привычные для нас предметы. Поверьте, калькулятор и степплер вас впечатлят.