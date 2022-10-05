. 19 закадровых фотографий со съёмок известных фильмов, которые впечатлят самых любопытных киноманов

Создание фильмов это поистине грандиозное событие, включающее в себя огромное количество мелочей (и крупночей, конечно же). Поэтому так любопытно взглянуть на киношную изнанку! Зная эту отличительную человеческую черту, пользователи сети с радостью делятся закадровыми снимками, которые им удаётся найти. Вот к примеру, енот из «Мстителей» оказался ненастоящим, а выглядел вполне живым актёром-енотом. Тсс, ничего не говорите! 🙂

Чедвик Боузман на съёмках фильма «Мстители: Финал»

На съёмках «Дня независимости»,1996

Подготовка костюма Годзиллы из фильма «Годзилла против Кинга Гидоры», 1991

Мы тут посчитали, оказывается, начиная с 1954 года было снято около 37 (!) фильмов про Годзилл всех цветов и размеров, так сказать. Вот тут прям так и просится воскликнуть: 37 фильмов, Карл!

«Мгла», 2007

«Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов»

В кадре Иэн МакДиармид, Джордж Лукас и Сэмюэл Л. Джексон, 2005 год.

Марта Макайзек, Майкл Сера, Джона Хилл и Эмма Стоун на съёмках фильма «SuperПерцы», 2007

«Назад в будущее 2», 1989

Как был сделан кадр с саморегулирующейся курткой Марти: четыре члена съёмочной группы одновременно тянули за тонкие тросы, прикреплённые к различным частям куртки. Та же самая технология была применена и к кроссовкам Nike, которые носил Марти.

«Добыча», 2022

За кадром «Тёмного рыцаря» с Хитом Леджером

Карен Гиллан и её дублерши на съёмках фильма «Джуманджи: Новый уровень», 2019

Если вам нравятся приключенческие киноленты в стиле «Джуманджи», то у нас для вас отличные новости — вот тут целая подборка классных фильмов в похожей атмосфере!

«Детские игры», 1988

«Восставший из ада», 1987

Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на съёмках фильма «Джокер», 2019

Лиам Нисон и Джордж Лукас на съёмках первого эпизода «Звездных войн» в Тунисе

«Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница», 1993

За кадром «Чужого», 1979

«Мстители: Война бесконечности»

За кадром Лиззи (Элизабет Олсен) и Пол (Пол Беттани).

Акула Брюс, «Челюсти», 1975

Реквизит, используемый для крупных планов кольца в фильмах «Властелин колец»

Интересно ли вам было взглянуть на кинематографическую изнанку?