. 19 закадровых фотографий со съёмок известных фильмов, которые впечатлят самых любопытных киноманов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 19 закадровых фотографий со съёмок известных фильмов, которые впечатлят самых любопытных киноманов

19 закадровых фотографий со съёмок известных фильмов, которые впечатлят самых любопытных киноманов

19 закадровых фотографий со съёмок известных фильмов, которые впечатлят самых любопытных киноманов

Создание фильмов это поистине грандиозное событие, включающее в себя огромное количество мелочей (и крупночей, конечно же). Поэтому так любопытно взглянуть на киношную изнанку! Зная эту отличительную человеческую черту, пользователи сети с радостью делятся закадровыми снимками, которые им удаётся найти. Вот к примеру, енот из «Мстителей» оказался ненастоящим, а выглядел вполне живым актёром-енотом. Тсс, ничего не говорите! 🙂

Чедвик Боузман на съёмках фильма «Мстители: Финал»

На съёмках «Дня независимости»,1996

Подготовка костюма Годзиллы из фильма «Годзилла против Кинга Гидоры», 1991

Мы тут посчитали, оказывается, начиная с 1954 года было снято около 37 (!) фильмов про Годзилл всех цветов и размеров, так сказать. Вот тут прям так и просится воскликнуть: 37 фильмов, Карл!

«Мгла», 2007

«Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов»

В кадре Иэн МакДиармид, Джордж Лукас и Сэмюэл Л. Джексон, 2005 год.

Марта Макайзек, Майкл Сера, Джона Хилл и Эмма Стоун на съёмках фильма «SuperПерцы», 2007

«Назад в будущее 2», 1989

Как был сделан кадр с саморегулирующейся курткой Марти: четыре члена съёмочной группы одновременно тянули за тонкие тросы, прикреплённые к различным частям куртки. Та же самая технология была применена и к кроссовкам Nike, которые носил Марти.

«Добыча», 2022

За кадром «Тёмного рыцаря» с Хитом Леджером

Карен Гиллан и её дублерши на съёмках фильма «Джуманджи: Новый уровень», 2019

Если вам нравятся приключенческие киноленты в стиле «Джуманджи», то у нас для вас отличные новости — вот тут целая подборка классных фильмов в похожей атмосфере!

«Детские игры», 1988

«Восставший из ада», 1987

Тодд Филлипс и Хоакин Феникс на съёмках фильма «Джокер», 2019

Лиам Нисон и Джордж Лукас на съёмках первого эпизода «Звездных войн» в Тунисе

«Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница», 1993

За кадром «Чужого», 1979

«Мстители: Война бесконечности»

За кадром Лиззи (Элизабет Олсен) и Пол (Пол Беттани).

Акула Брюс, «Челюсти», 1975

Реквизит, используемый для крупных планов кольца в фильмах «Властелин колец»

Интересно ли вам было взглянуть на кинематографическую изнанку?

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

12 правил Дзэн, способные преобразить жизнь
12 правил Дзэн, способные преобразить жизнь
Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу
Обезьяна напала на доктора Мясникова во время съемок шоу
Анфиса Чехова рассказала, что ее бил возлюбленный
Анфиса Чехова рассказала, что ее бил возлюбленный
Юлия Меньшова защищает Ивана Урганта
Юлия Меньшова защищает Ивана Урганта
Ксения Бородина не понимает, зачем Пугачева пела для людей, которых терпеть не может
Ксения Бородина не понимает, зачем Пугачева пела для людей, которых
Лариса Андерсен поделилась календарем благоприятных дней на октябрь 2022
Лариса Андерсен поделилась календарем благоприятных дней на октябрь
Алла Пугачева своим заявлением показала, кто она есть на самом деле, считает Миро
Алла Пугачева своим заявлением показала, кто она есть на самом деле,
ВЦИОМ: 83% граждан считают, что Россия должна защищать интересы жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей
ВЦИОМ: 83% граждан считают, что Россия должна защищать интересы
Простые способы быстро растянуть узкие туфли и сапоги
Простые способы быстро растянуть узкие туфли и сапоги
Постпреды стран ЕС договорились по ограничению цен на российскую нефть
Постпреды стран ЕС договорились по ограничению цен на российскую нефть
Bethesda выпустила для Xbox Series X | S динамический фон по Fallout и дает бонус игрокам с Game Pass
Bethesda выпустила для Xbox Series X | S динамический фон по Fallout
США прокомментировали предложения Маска по урегулированию конфликта на Украине
США прокомментировали предложения Маска по урегулированию конфликта

Топ на сегодня

Филлеры чуть не лопнули на лице! Елена Беркова удушающим приемом победила Дану Борисову в бою
Филлеры чуть не лопнули на лице! Елена Беркова удушающим приемом
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Необычная лунная походка на джетпаке
Необычная лунная походка на джетпаке
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
В Крыму призвали Маска сделать выводы об итогах референдумов
В Крыму призвали Маска сделать выводы об итогах референдумов

Еще по теме

Джордж Лукас восхитился цензурой в СССР
Кинолента «Мстители: Война бесконечности» продолжает устанавливать новые рекорды
В 2017-м Госкино запретило показ 22 российских фильмов
15 свежих закадровых снимков, на которые попали интересные моменты со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно