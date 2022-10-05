. 4 знака зодиака, которым повезет до конца 2022 года
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4 знака зодиака, которым повезет до конца 2022 года

4 знака зодиака, которым повезет до конца 2022 года

2022 год оказался для всех нас довольно сложным и непредсказуемым. Тем не менее, он еще не закончился, поэтому астрологи проанализировали положение планет относительно звезд, чтобы выяснить, у каких Знаков Зодиака шансы на успех выше, чем у других.


Стоит отметить в целом достаточно благоприятную обстановку на ночном небе. Согласно прогнозам, всем нам в конце года будет везти чуть больше, но несколько Знаков ждет особая удача. Чтобы не отставать от них, старайтесь формировать позитивное мышление.

Анализ ретроградных планет и их транзитов

Меркурий в 2022 году станет ретроградным лишь в последние пару дней. Это значит, что в финансовой сфере нас ждет стабильность и относительно много удачи, новых возможностей. Особенно сильно это будет касаться представителей таких Знаков как Дева, Близнецы и Водолей.

Венера тоже не будет двигаться в обратном направлении осенью и в конце 2022 года декабре. Это значит, что у Тельцов, Весов и Рыб будет много жизненных сил, а также вдохновения и мотивации. Анализ транзитов планет показал, что в конце года Венера станет позитивной из-за перехода 10 декабря в Знак Козерога. Это значит, что многих из нас будет ждать большой успех в достижении поставленных целей. Особенно это коснется все тех же Тельцов, Весов и Рыб.

Марс станет ретроградным 30 октября. Легче всего пережить проблемы, связанные с обратным движением красной планеты, смогут Тельцы, Раки и Весы. В их сознании окажется меньше всего негативных мыслей. Их Марс не будет делать такими агрессивными, как, скажем, Скорпионов или Козерогов.


Из больших дальних планет ретроградным в конце года будет лишь Уран. Это значит, что наибольшие трудности настичь могут Скорпионов, Козерогов и Водолеев, так как для них данная планета является одним из главных покровителей. Уран сделает этих людей более нервными и менее предусмотрительными.

Также стоит отметить переход Юпитера 20 декабря в Знак Овна. Этот транзит откроет перед нами новые двери в светлое будущее. Это значит, что в конце года можно и легче станет идти на примирение с людьми и решать юридические вопросы и проблемы.

Каким Знакам будет везти больше всего в конце года

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что самым счастливыми и везучими Знаками Зодиака в конце 2022 года станут Тельцы, Весы, Водолеи и Рыбы. Именно им будет везти больше, чем кому-либо другому.

Астрологи настоятельно рекомендуют этим людям не тратить свое время и силы впустую, а также по возможности помогать близким и друзьям. Конец 2022 года станет идеальным временем для улучшения кармы, завершения начатых ранее дел и поисков новых источников вдохновения.

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По материалам: dailyhoro.ru

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