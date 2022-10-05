. Адвокат рассказал, что может грозить Алле Пугачевой

На певицу Аллу Пугачеву написали заявления. В Следственный комитет обратились граждане России с просьбой проверить деятельность Аллы Пугачевой. Граждане считают, что Алла Борисовна якобы получала гонорары «в конверте», не платила налоги и «отмывала деньги». Игорь Скрипка, председатель московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» считает, что даже при наличии состава преступления ничего серьезного Алле Пугачевой не светит. По словам эксперта, у налоговых преступлений есть срок давности — три года. А много ли пела в последнее время Алла Борисовна на корпоративах? Если Алла Пугачева вдруг вносила неправильные сведения в налоговую декларацию, то может пойти по уголовке.«Однако здесь нужен крупный размер ущерба: более 2,7 млн рублей неуплаченных налогов за три финансовых года подряд; впервые привлекаемым реальный срок не дают. Либо особо крупный размер: более 13,5 млн также за три года», — заметил эксперт в беседе с журналистом КП. Он уточнил, что в данной ситуации необходима не просто налоговая проверка, но и четкое доказательство суммы. «Здесь реальный срок также маловероятен, если только подсудимый не встал в суде и не начал драться с конвоем», — полагает адвокат.