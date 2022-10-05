. Алексей Ягудин остался без работы

После скандалов Алексей Ягудин вылетел с Первого канала. Недавно Илья Авербух проболтался, что один из ведущих «Ледникового периода» уйдет со своего поста. Сегодня стало известно, что Алексей Ягудин точно не появится в «Ледниковом периоде». Кто же занял место фигуриста? Соведущей Алины Загитовой стала... олимпийская чемпионка Анна Щербакова. 18-летняя спортсменка впервые попробует себя в новом амплуа. Съемки нового сезона начнутся уже 6 октября. «Совсем скоро шоу будет на экранах телевизоров. Что касается состава участников, то пока я сохраню определенную интригу. Этот сезон проекта называется «Снова вместе». В нем будут принимать участие герои, проявившие себя очень ярко в различных сезонах шоу, начиная с первого сезона. Герои разных сезонов собираются для того, чтобы в борьбе проявить себя. Будет возвращение второй команды Александра Жулина и наше с ним соперничество. Что касается Жени Медведевой, то она продолжит выступать на льду», — говорил «СЭ» продюсер программы Илья Авербух.Сейчас у Ягудина в жизни не очень позитивный период. Так, недавно его имя возникло в связи со скандалом, который спровоцировал Евгений Плющенко. Супруг Яны Рудковской публично и категорично высказался о Ягудине, когда Плющенко спросили про возможное участие в турнире шоу-программ в Москве в 2023 году. Евгений грубо заявил про конкурента, что тот давно уже и кататься не умеет, ему, мол, только участвовать в программах и комментировать. Тогда Татьяна Тарасова возмутилась и грудью встала на защиту Алексея Ягудина. Она жестко и прямолинейно высказалась о ситуации, назвав Плющенко «идиотом», и посоветовала ему «засунуть свое мнение в одно место».