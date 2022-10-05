. Алексей Ягудин прокомментировал конфликт с Евгением Плющенко и посоветовал ему брать пример с Этери Тутберидзе: "Работай, Женечка!"
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Алексей Ягудин прокомментировал конфликт с Евгением Плющенко и посоветовал ему брать пример с Этери Тутберидзе: "Работай, Женечка!"

Алексей Ягудин прокомментировал конфликт с Евгением Плющенко и посоветовал ему брать пример с Этери Тутберидзе: "Работай, Женечка!"

Алексей Ягудин ответил Евгению Плющенко, который на днях заявил, что Ягудин не умеет кататься, и обвинил Алексея в том, что тот "норовит помериться медалями". Конфликт между бывшими конкурентами на льду разгорелся довольно быстро, и ранее за Ягудина уже вступилась его тренер Татьяна Тарасова.

Я не живу прошлым. Мне наплевать на все, что было 20 лет назад. Как и большинству в нашей стране, у кого сейчас совершенно другие заботы. Я лишь ответил на твой выпад, что я не умею кататься, и на твое хихиканье над моим тренером — Татьяной Анатольевной Тарасовой!

— написал Ягудин в инстаграме*.

На рубеже 1990-х и нулевых Ягудин и Плющенко были ведущими спортсменами в российском мужском одиночном катании и главными конкурентами друг другу на международной арене. Например, на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году Ягудин завоевал золотую медаль, а Плющенко — серебряную. В ноябре 2003 года Ягудин объявил о завершении спортивной карьеры. Плющенко завершил карьеру только в 2017 году.

Я восхищаюсь твоей карьерой, которая у тебя была. И всеми победами. Жаль, что из-за моей травмы и раннего завершения карьеры нам не удалось посоревноваться дольше. Но сейчас ты тренер. А тренерам надо меньше говорить и больше побеждать. Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов, могу много говорить. А ты работай, Женечка,

— завершил свое обращение Ягудин.

Днем ранее Ягудин опубликовал у себя в инстаграме* статистику очных встреч с Плющенко на льду, согласно которой преимущество в медальном зачете было за ним. В ответ на это Плющенко заявил, что Ягудин живет прошлым и обвинил его в том, что он привел неправильную статистику. Ягудин в своем ответе обратил внимание Плющенко на то, что статистику он взял с известного спортивного сайта и речь в ней идет только об очных встречах двух фигуристов, а не о всей карьере.


Ты не волнуйся, ты все равно впереди по статистике чемпионатов России! Олимпиада и чемпионаты мира, разумеется, менее важны,

— отметил Ягудин.

Алексей Ягудин после ухода из спорта стал делать карьеру на телевидении. Фигурист снимался в ледовых шоу в качестве участника, а в последние годы стал ведущим шоу "Ледниковый период". Последний сезон он вел в паре с Алиной Загитовой. На днях появились слухи, что Ягудин может покинуть шоу, так как Илья Авербух проговорился, что появится новый ведущий. Но оказалось, что просто к Ягудину и Загитовой присоединится олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Плющенко после завершения карьеры открыл академию "Ангелы Плющенко", где тренируются юные спортсмены. У Плющенко уже возникало соперничество с Этери Тутберидзе, пример с которой ему посоветовал брать Ягудин, так как некоторые спортсменки переходили от одного тренера к другому. Например, Александра Трусова, завоевавшая серебро на Олимпиаде в Пекине, обучалась в группе Тутберидзе, в 2020 перешла к Плющенко, а через год снова ушла к Тутберидзе (в октябре этого года спортсменка перешла в ЦСКА к Светлане Соколовской).

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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