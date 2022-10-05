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Алексей Панин какашка, заявил Данко

Алексей Панин какашка, заявил Данко
Скандальный актер Алексей Панин, как и многие другие эмигрировавшие звезды, критикует страну из-за бугра. Артист на днях вновь раскритиковал умственные способности россиян, заявив, что у его бывших земляков «плавленый сырок вместо мозга». Напомним, актер в настоящее время живет в Испании.
Певец Данко был крайне возмущен, услышав эти слова знаменитости. Особенно его коробит тот момент, что Панин прекрасно понимает, что гнев россиян его не достигнет — он за границей, поэтому смело гнобит их в Сети. Данко предложил Панину доказывать свою позицию достойно — по-мужски, не тявкать из-за забора мелкой шавкой. А людям рекомендовал просто не обращать внимания на его визг. «Зачем каждую какашку слушать и обращать внимание? Ее нужно смыть и забыть навсегда», — высказался Данко, обозвав слова Панина «высерами», цитирует «Экспресс газета».
# Шоу-бизнес Панин Алексей
По материалам: z-aya

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