. Алла Пугачева - диктатор, заявил Иосиф Пригожин

Певица Алла Пугачева в крайне резкой форме высказалась о злопыхателях. Иосиф Пригожин прокомментировал резкие высказывания Аллы Пугачевы. Примадонна, напомним, назвала холопами всех тех, кто критикует ее отъезд в Израиль.«Если вспоминать, то там какое количество судеб под ней сломалось, что не счесть. Конечно, ее можно при этом назвать очень влиятельной женщиной. Но еще раз повторю: она всегда была диктатором по сути, и этого не отменить», — заявил продюсер в разговоре с NEWS.ru. При этом Пригожин подчеркнул, что Алла Борисовна не вправе позволять себе «делать какие угодно заявления».