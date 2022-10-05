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Алла Пугачева - диктатор, заявил Иосиф Пригожин

Алла Пугачева - диктатор, заявил Иосиф Пригожин
Певица Алла Пугачева в крайне резкой форме высказалась о злопыхателях. Иосиф Пригожин прокомментировал резкие высказывания Аллы Пугачевы. Примадонна, напомним, назвала холопами всех тех, кто критикует ее отъезд в Израиль.
«Если вспоминать, то там какое количество судеб под ней сломалось, что не счесть. Конечно, ее можно при этом назвать очень влиятельной женщиной. Но еще раз повторю: она всегда была диктатором по сути, и этого не отменить», — заявил продюсер в разговоре с NEWS.ru. При этом Пригожин подчеркнул, что Алла Борисовна не вправе позволять себе «делать какие угодно заявления».
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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