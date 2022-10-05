. Алла Пугачева испугалась за своих детей

Подруга певицы Аллы Пугачевой рассказала, почему артистка сбежала. В СМИ продолжают обсуждать тему внезапного отъезда Аллы Пугачевой из страны. На прошлой неделе источник сообщил, что народная артистка купила билет в один конец до Израиля и больше домой не вернется. Перед этим она забрала документы детей из частной школы. Любовь Аксенова, много лет проработавшая в команде Примадонны, уверена: певица уехала из-за того, что её детей начали травить другие ученики. Якобы Лизе с Гарри сильно доставалось за позицию их отца, оставшегося за границей на заработках.«Если в интернете зубоскалят, то и дети в школе будут, «злые языки страшнее пистолета». А Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и всё понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, переживают», — цитирует Аксенову источник «News.ru». Подруга считает, что Алла Борисовна вспылила и совершила необдуманный поступок. Мол, когда она немного остынет, то обязательно вернется обратно. Кстати, по словам Аксеновой, Пугачева на самом деле не выставляла свой замок на продажу. Поэтому, когда всё уляжется, она сможет вернуться домой. Тем временем Пугачева пока сделала лишь одно заявление после того, как уехала. Своё послание она адресовала критикам, которых она назвала «рабами». Реакция на высказывание Примадонны была неоднозначной. Интересно, что дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте «лайком» поддержала выходку своей матери. При этом от общения с журналистами члены звездной семьи категорически отказываются.