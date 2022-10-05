. Алла Пугачева сделала оскорбительное заявление из-за границы
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Алла Пугачева сделала оскорбительное заявление из-за границы

Алла Пугачева сделала оскорбительное заявление из-за границы
Певица Алла Пугачева оскорбила буквально всех. Артистка в конце сентября неожиданно уехала из России вместе с детьми. Говорят, что певица выставила на продажу замок, обозначив таким образом окончательный переезд. Сегодня она впервые с того момента обратилась к публике. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Алла Борисовна больше полугода молчала и не комментировала политическую повестку в стране, в то время как ее муж Максим Галкин довольно резко критиковал действия наших властей. Но, вернувшись в Москву в начале сентября, Примадонна, по ее словам, захотела «навести порядок», затем решила «набить морду» кому-то из звездных персон, а после публично поссорилась с Владимиром Соловьевым и Никитой Михалковым.
За эти недели на народную артистку вылили тонны грязи в социальных сетях, с экранов телевизоров, а также патриотично настроенные граждане. В итоге на прошлой неделе Пугачева улетела из аэропорта «Внуково» в Израиль на частном самолете. Сегодня же Примадонна российской эстрады обратилась к поклонникам в социальных сетях. «Боже мой, какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева. Напомним, Алла Борисовна последние годы не выступает, либо же принимает участие в корпоративных мероприятиях по особому случаю. Так, несколько лет назад в Петербурге она вышла на сцену за астрономическую сумму в полмиллиона долларов. До начала спецоперации она с семьей жила в подмосковной деревне Грязь. Интервью Примадонна не дает, да и с поклонниками редко выходит на связь. Все ее интересы крутятся вокруг младших детей — Гарри и Лизы. Школьники делают успехи в учебе, а также увлекаются моделированием и танцами. Как после отъезда сложится жизнь Аллы Пугачевой, непонятно. Известно, что дети пойдут в местную израильскую школу. Ее супруг продолжает выступать по Европе и вот-вот приедет в США, где у него намечен большой тур по разным городам.    
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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