. Алла Пугачева своим заявлением показала, кто она есть на самом деле, считает Миро
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Алла Пугачева своим заявлением показала, кто она есть на самом деле, считает Миро

Алла Пугачева своим заявлением показала, кто она есть на самом деле, считает Миро
Блогер считает, что певица Алла Пугачева не смогла влиться в тусовку и решилась на каминг аут. Алла Пугачева жестко высказалась в адрес тех, кто раскритиковал ее после отъезда из России. Певица назвала хейтеров «рабами и холопами». Заявление Примадонны шокировало многих знаменитостей. Одной из тех, кто отчитал звезду, стала Лена Миро. Блогерша предположила, что артистка так жестко высказалась, поскольку ее плохо приняли в России после возвращения из Израиля.
По мнению Лены, Алла Борисовна вышла из себя, не добившись поставленных целей. «Приехала, целый месяц пыталась влиться снова в тусовку, но получив отворот, тихо уехала. Не вышло, оказалась никому не нужна и улетела. И только улетев, Алла вывалила оскорбления», — написала Миро на сайте lena-miro.ru. Блогерша посчитала, что своим оскорбительным заявлением певица показала, какой она является на самом деле. Напомним, Пугачева провела в Израиле полгода. В конце лета Примадонна вернулась в Россию, однако пробыла на родине всего месяц. На днях звезда снова улетела за границу.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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