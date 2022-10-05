. Аллу Пугачеву могут лишить всего

Многие ополчились на певицу Аллу Пугачеву после ее высказываний. Сегодня артистка опубликовала послание хейтрам, назвав их рабами. Слова Примадонны вызвали волну обсуждения в Сети. Многие посчитали высказывание оскорблением целого народа. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пришел в ярость от публикации Аллы Пугачевой. Сообщается, что политик обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой рассмотреть слова певицы на предмет возбуждения вражды, а также унижения человеческого достоинства.Бородин намерен привлечь звезду и за явное несогласие с действиями российских властей. Напомним, что Пугачева заявила, что солидарна с Максимом Галкиным* и попросила внести ее вслед за мужем в список иноагентов. «Учитывая публичность высказываний, считаем, что в действиях содержатся признаки правонарушения», — написал Бородин. Недовольство выразил и Виталий Милонов, который ранее благосклонно относился к Примадонне. Чиновник требует лишить звезду государственных наград. «Это сложный, тяжелый шаг, на который нужно пойти. Потому что тем, кто открещивается от нашей страны, надо облегчить жизнь. Чтобы ничего их не тяготило. Она взяла и перечеркнула все, что было. Одной фразой, по сути, все уничтожила. Поэтому какая она народная артистка? Никакая! Алла Борисовна должна быть лишена этих званий. Ее прошлое было достойно этого звания, а от нынешнего она отказалась сама. Бывшая народная артистка. Я попытаюсь это инициировать. Нужно это официально документально оформить», — цитирует Милонова «Абзаца».