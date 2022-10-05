. Аллу Пугачеву заподозрили в отмывании денег

Прокуратура проверит источники доходов певицы Аллы Пугачевой. Артистка вновь уехала из России в Израиль. Только если весной певица хранила молчание, то теперь выступает с громкими заилениями. Многим гражданам не нравится поведение артистки, поэтому они обратились в полицию. Вчера на Аллу Пугачеву написали заявление. Общественники просят привлечь певицу к ответственности за слова о рабах и проверить ее доходы, которые могли быть официально не задекларированными.«Она замечена в Москве. Это зрелищно-развлекательная деятельность. Причем есть и хозяйственная деятельность — переработка, консервирование. В Краснодарском крае она числится учредителем, в Астраханской области», — возмущается глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Возмущенные просят председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина взять дело под личный контроль. «Все действия Аллы Борисовны порождают общественное недовольство, она целенаправленно распространяет сведения, не соответствующие действительности, а высказывания в том числе носят характер дискредитации Вооруженных сил», — цитирует «Абзац».