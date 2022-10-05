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Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи Украине

Американцы раскритиковали решение Байдена о новом пакете помощи УкраинеПользователи Twitter осудили Байдена за пакет помощи Украине и указали на инфляцию в США

Жители США раскритиковали решение президента Джо Байдена направить новый пакет финансовой помощи Украине на фоне высокого уровня инфляции, а также ущерба, нанесенного американскому штату Флорида ураганом «Иэн». Свою возмущение американцы выразили под постом американского лидера в официальном Twitter-аккаунте президента.

Байден написал в соцсети, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого заявил о выделении 625 миллиардов долларов на цели обеспечения безопасности. Некоторые пользователи Twitter осудили решение американского президента и попросили материальной помощи, указав на возросшие цены на бензин, нехватку денег на фоне инфляции, а также проблему жилья в США.

«Передайте этому дураку Зеленскому, что он мне должен деньги за бензин!» — написала политик-республиканец Лаверн Спайсер. «Я сам своего рода веду войну, но с инфляцией, и пытаюсь больше не быть бездомным, не могли бы вы прислать мне немного денег в качестве помощи. Я думаю, мне хватит около 1,5 миллиона [долларов]», — спросила пользовательница с ником deannafowler. «Не могли бы вы отправить мне миллион [долларов]? Мне тоже нужен пакет помощи», — высказался юзер с ником Unfucxwittable. «Я идентифицирую себя Украиной. Пришлите мне 50 миллиардов как можно скорее», — заявил AMC_Apee.

Часть комментаторов отметили, что Байдену следует обратить внимание на проблемы в стране, в частности, на ущерб от урагана «Иэн» и пострадавших жителей штата Флорида. «Вот что он думает об американцах во Флориде, которые страдают, он плюет нам в лицо», — заметил BonBee81. «Проклятый Джо, перестань раздавать мои деньги. У меня есть друзья, у которых нет ни дома, ни машины, ни работы во Флориде», — возмутился GScrounger.

В свою очередь пользователь dorthaw1 назвал Байдена вором и худшим президентом за всю историю США: «Если бы вы также заботились об Америке. [Но вы] уничтожаете собственную страну. Воруете и раздаете собранные с налогов доллары всем, кроме тех самых американцев, которые в них нуждаются. Худший президент страны, который когда-либо был. Вор и лжец».

Кроме того, граждане США призвали президента прекратить оказывать финансовую помощь Украине. «Это не ваши деньги. Прекратите посылать им наши деньги!» — призвал USAEnthusiast. «Прекратите посылать этому парню деньги наших налогоплательщиков. У нас есть американцы, которым нужна помощь», — подчеркнул TCMbrowneyes. «Хватит присылать ему деньги, которых у нас нет», — также потребовал 10_ForTheBigGuy. «Я не могу поверить в это! Откуда берутся все эти бесконечные деньги, которые мы им отправляем?» — задался вопросом GHGDude.

Среди комментаторов нашлись и те, кто высказался в поддержку американского лидера. «Такая хорошая работа, Байден! Вы сделали больше, чем Трамп смог сделать за 20 лет», — написал kansastrucker23. Благодарность за решение о выделении нового пакета помощи Киеву также в комментариях выразили жители Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора о выделении нового пакета военной помощи Киеву, куда войдут дополнительные вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские системы, боеприпасы, бронетехника. Он также пообещал Зеленскому продолжать поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Решение о выделении нового пакета помощи Байден озвучил спустя несколько дней после того, как на американский штат Флорида обрушился урагана «Иэн». Инцидент спровоцировал масштабные разрушения, прервал работу телекоммуникационных сетей и аэропортов. Сообщалось, что число погибших составило более 100 человек. Байден заявил, что «Иэн» может стать одним из самых разрушительных в истории страны.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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