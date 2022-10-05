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Аналитик указал на главную ошибку в отношении Зеленского к России

Аналитик указал на главную ошибку в отношении Зеленского к РоссииАналитик Энджети: реакция Зеленского на предложение Маска раскрыла ошибку в отношении к РФСюжетРеферендум на Донбассе:

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на предложение предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта раскрыла главную ошибку в отношении Запада к России. Об этом заявил вашингтонский аналитик Саагар Энджети в Twitter.

Ранее Маск призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российским. Он указал, что в случае проведения новых референдумов РФ должна будет отказаться от проведения спецоперации и покинуть территории при условии, если народ примет соответствующее решение.

Зеленский, в свою очередь, спросил у пользователей сети, «какой Илон Маск им нравится больше»: поддерживающий Украину или же Россию.

«Вот что именно не так с дискурсом по Украине. Илон Маск выдвигает сложное дипломатическое решение конфликта вместо ядерной войны, а Зеленский обвиняет его в поддержке России лишь за такое предложение», — подчеркнул он.

Ряд украинских политиков и дипломатов также выступили с жесткой критикой в адрес Маска. Мнения российских политиков разделились: одни назвали предложения миллиардера утопией, другие — хорошим планом.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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