. Андрей Малахов испугался проклятия и смерти
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Андрей Малахов испугался проклятия и смерти

Андрей Малахов испугался проклятия и смерти
Ведущий Андрей Малахов признался, что отказался от съемок сюжета.   В Иркутской области уже несколько десятков лет пытаются исследовать Патомский кратер. Странное нагромождение камней притягивает к себе все больше и больше внимания, но добраться туда очень тяжело. Андрей Малахов рассказал, что несколько недель назад ему позвонил главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, который предложил поехать в экспедицию на Патомский кратер. Ведущий полушутя ответил: «Мне сказали, что там постоянно кто-то умирает. Вы хотите моей скорой смерти?» В итоге вместо него поехал другой корреспондент «России 1», а сам Владимир Николаевич через 10 дней скончался от инсульта. Многие говорят, что кратер не пускает к себе людей, прося какую-то жертву. Почти все члены экспедиции от шоу «МАЛАХОВ» либо порезались, либо ударились о камни или получили другие травмы. Более того, «гнездо огненного орла» (так в народе называют это место) не пускало их. Первоначально съемочная команда хотела высадиться прямо рядом с Патомским кратером, но вертолет унесло на пять километров дальше. После того, как разбили палаточный лагерь, откуда-то взялся сильный ветер, а затем пошел снег. И это 30 августа!
Местные жители говорят, что рядом с кратером уже давно нет людей, так как это место проклято. Даже животные не обитают там, а олени обходят стороной, потому что рога становятся черными или гниют. Привлекает это место только туристов, и то, добраться сюда без проводника очень сложно. «Знаю пилотов, которые постоянно летают над этим местом и не видят его с высоты. А потом спрашивают: «Как вы его пропустили?», — признается местный житель Кирилл Осипов. В итоге корреспондентам все-таки удалось добраться до загадочного места, чтобы ученые смогли разгадать тайну Патомского кратера. Проведя несколько опытов, они пришли к таким выводам. «Подтвердилась природная версия его происхождение — морозное пучение. На глубине 200 метров есть подземные воды, они в этом месте задерживаются, зимой замерзают и выдавливают этот грунт. Со временем все это обмывалось и приобрело причудливую форму», — заявили они в эфире шоу «МАЛАХОВ». Правда, находятся и скептики этой теории. Часть научного сообщества продолжает предполагать внеземное происхождение Патомского кратера, кроме того, они считают, что внутри скопились запасы газа, а другие вообще говорят: там сидят люди.
# Шоу-бизнес Малахов Андрей
По материалам: z-aya

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