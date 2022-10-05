. Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником
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Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником

Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздникомГубернатор Андрей Воробьев поздравил учителей Подмосковья с профессиональным праздником

В ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил работникам образования областные награды, а также дипломы за победы в профессиональных конкурсах.

«Жизнь всегда несет вызовы, наша задача — достойно справляться с ними. И самое главное — приносить в жизнь что-то новое, не теряя тех ценностей, которые важны для каждого из нас, для каждого ученика, которому вы дарите добро, внимание. У нас большая и дружная команда учителей и педагогов — это порядка 50 тысяч человек, и за последнее время она увеличивается. Мы строим школы, а это предполагает поиск новых учителей. Очень приятно, что в наших рядах есть люди, которые постоянно что-то генерируют, предлагают новое, не успокаиваются на достигнутом. Хочу вас поблагодарить, сказать, что ваш труд бесценен и очень нужен. Мы постараемся и дальше уделять внимание всему, что обеспечивает и форму, и содержание школ, — сказал Андрей Воробьев. — Сегодня подвели итоги Всероссийского конкурса "Учитель года России — 2022". Очень приятно, что в нем победил учитель истории школы №16 из Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов».

За выдающийся вклад в развитие системы образования региона звание «Почетный гражданин Московской области» присвоено директору Физтех-лицея им. С.П. Капицы из Долгопрудного Марине Машковой. Это флагманское образовательное учреждение Подмосковья, в нем обучаются около 1000 одаренных детей из 58 регионов РФ, в том числе из 51 городского округа Московской области. С этого года здесь возобновился набор со 2 класса, количество учащихся увеличилось почти вдвое.

В 2022-м у Физтех-лицея 49 медалистов, 32 стобалльника (5 человек набрали максимальный балл по двум предметам). Все выпускники поступили в ведущие ВУЗы страны: МГУ, ВШЭ, МГИМО, лингвистический университет, МФТИ. Физтех-лицей занимает 2 место в ТОП-200 школ России по конкурентоспособности выпускников и также 2-е — в Рейтинге школ по направлению «Технические, естественно-научные направления и точные науки».

Учебное заведение сотрудничает с образовательным центром «Сириус» из Сочи — ежегодно учителя по физике и химии принимают участие в подготовке сборных команд РФ для участия в международных олимпиадах. Кроме того, идет активное взаимодействие с лабораториями МФТИ для подготовки проектных работ школьников к защите на конференции «Старт в инновации» и формирования команды для Технопарка.

На базе Физтех-лицея в Долгопрудном строится образовательный кластер естественно-научного направления. Уже открыта начальная школа на 425 мест. К 1 сентября 2023 года введут кампус для проживания детей и педагогов на 200 человек. А также — детский технопарк на 500 мест, где будут располагаться 60 лабораторий, музей отечественной науки и агрозоны.

«Вся моя жизнь, реализация меня, как личности, как профессионала связаны с Московской областью. В разное время перед нами стояли разные задачи, иногда казалось, что трудности непреодолимы, но всегда находились люди, которые не унывали, поддерживали, доверяли — это мои коллеги, администрация Долгопрудного, коллеги из правительства Московской области. И, конечно, это Андрей Юрьевич Воробьев. Вы всегда поддерживали проект «Физтех-лицей», и я надеюсь, что из него получится то, о чем мы все мечтаем — всероссийский детский кластер естественно-научной направленности», — сказала Марина Машкова.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» присвоено:

учителю истории Екатерине Байч из Лицея №24 им. Героя Советского Союза А.В. Корявина Сергиево-Посадского г.о.;
директору Учебно-методического центра г.о. Истра Анне Босовой;
учителю физического воспитания школы №3 Талдомского г.о. Наталье Дулиной;
учителю русского языка и литературы Лицея в г.о. Протвино Альбине Сисякиной.

Губернатор также вручил диплом за победу в конкурсе «Учитель года в Подмосковье» преподавателю английского языка Правдинской школы №2 (Пушкинский г.о.) Владимиру Назаренко. А Дарье Глебовой, работающей в детском саду №86 «Звездочка» (Дмитровский г.о.) — диплом «Воспитатель года Подмосковья».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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