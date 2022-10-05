. Анфиса Чехова рассказала, что ее бил возлюбленный

44-летняя ведущая и актриса Анфиса Чехова рассказала о своей болезни после неудачи в личной жизни. Звезда программы «Секс с Анфисой Чеховой» постоянно работает над собой. Телеведущая сочетает заботу о теле с духовным развитием. Анфиса много путешествует, выбирая в основном теплые страны. Сейчас она открыто говорит о своем внутреннем мире и переживаниях. Так, Чехова призналась, что у нее врожденная склонность к паранойе. Это ей показал генетический анализ. Оказалось, что тревожность и склонность к паранойе передались ей по наследству от бабушки и мамы, которые часто беспокоились по пустякам. Родственницы Анфисы моментально раздували из мухи слона в своей голове. «Именно поэтому я редко рассказываю моей маме подробности своей жизни. Потому что она сразу впадает в переживания за любимую дочурку. Трезвого взгляда на ситуацию и моральной поддержки от паникующего человека глупо ожидать, так зачем же лишний раз мамочку расстраивать», — пояснила Анфиса. Но на ее тревожность повлияли не только родные. Чехова стала жертвой домашнего насилия. Следуя генетической программе, половину своей жизни актриса сериала «Универ» находила поводы для страха даже там, где их не было. Всё усугубилось после того, как любимый человек поднял на нее руку.«Однажды я даже проходила медикаментозное лечение. Когда мне было 26, и меня избил мой мужчина, мне стало казаться, что мир настроен ко мне враждебно, и все проходящие мимо меня мужчины хотят напасть на меня. Я была так напугана, что из машины боялась вечером зайти в подъезд, и маме приходилось меня встречать», — рассказала Анфиса. В 2003 году она состояла в отношениях с телеведущим Владимиром Тишко. Трехлетний роман закончился без скандала. Однако Чехова называла экс-бойфренда палачом, а себя жертвой. Ей пришлось работать с психологом. Четыре года после этого Анфиса была свободной женщиной. Звезда отмечала, что Тишко похож на ее жесткого авторитарного отца. Впрочем, аналогичное о нем рассказала и другая экс-возлюбленная – модель Эмилия Вишневская. В 2010 году она оказалась в Боткинской больнице. Девушка писала заявление на Владимира в полицию. Сейчас Анфиса не может себя назвать тревожной. Она старается успокоить взволнованных подруг. Чехова считает, что на паранойю можно повлиять. В этом ей помогают вера в глобальный план для каждого человека, отсутствие страха смерти, опора на себя и четкое понимание собственного будущего. Теледива советует завести маленькие ритуалы счастья, ценить близость с людьми и молиться. «Наилучшая молитва – терпение», — привела Анфиса слова Будды.