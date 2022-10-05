. Байдена предупредили о болезненном ударе России

Вадим Карасев

The Hill: Россия нанесет удар по Байдену в случае сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия нанесут болезненный удар по президенту США Джо Байдену в случае сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом сообщает обозреватель Саймон Хендерсон в своей статье для американской газеты The Hill.

Журналист считает, что информация о предполагаемом соглашении появилась в самый неудобный момент для Белого дома, так как этот шаг может сыграть не на руку демократам на промежуточных выборах в конгресс в ноябре.

«Одно лишь предположение о возможном сокращении добычи нефти можно рассматривать как болезненный удар по президенту Байдену после его едва ли удачной поездки в Саудовскую Аравию в начале лета», — подчеркнул он.

Хендерсон добавил, что глава Белого дома так и не смог убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо. «В Вашингтоне складывается впечатление, что администрация Байдена разочарована в Саудовской Аравии из-за ее предполагаемого нефтяного союза с Владимиром Путиным», — пишет обозреватель.

Ранее Financial Times сообщил, что Россия, Саудовская Аравия и другие производители примут о значительном сокращении добычи нефти на заседании ОПЕК+ 5 октября. По информации источников, Москва и Эр-Рияд настаивают на сокращении добычи от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки, однако точный объем пока обговаривается. Аналитики прогнозируют, что такой шаг спровоцирует ответ со стороны США, в том числе высвобождение нефти из стратегических резервов.

