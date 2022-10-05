. Байдена предупредили о болезненном ударе России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Байдена предупредили о болезненном ударе России

Байдена предупредили о болезненном ударе РоссииThe Hill: Россия нанесет удар по Байдену в случае сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия нанесут болезненный удар по президенту США Джо Байдену в случае сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+. Об этом сообщает обозреватель Саймон Хендерсон в своей статье для американской газеты The Hill.

Журналист считает, что информация о предполагаемом соглашении появилась в самый неудобный момент для Белого дома, так как этот шаг может сыграть не на руку демократам на промежуточных выборах в конгресс в ноябре.

«Одно лишь предположение о возможном сокращении добычи нефти можно рассматривать как болезненный удар по президенту Байдену после его едва ли удачной поездки в Саудовскую Аравию в начале лета», — подчеркнул он.

Хендерсон добавил, что глава Белого дома так и не смог убедить наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда начать добывать больше нефти на фоне растущих цен на топливо. «В Вашингтоне складывается впечатление, что администрация Байдена разочарована в Саудовской Аравии из-за ее предполагаемого нефтяного союза с Владимиром Путиным», — пишет обозреватель.

Ранее Financial Times сообщил, что Россия, Саудовская Аравия и другие производители примут о значительном сокращении добычи нефти на заседании ОПЕК+ 5 октября. По информации источников, Москва и Эр-Рияд настаивают на сокращении добычи от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки, однако точный объем пока обговаривается. Аналитики прогнозируют, что такой шаг спровоцирует ответ со стороны США, в том числе высвобождение нефти из стратегических резервов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Байдена предупредили о болезненном ударе России
Байдена предупредили о болезненном ударе России
4 знака зодиака, которым повезет до конца 2022 года
4 знака зодиака, которым повезет до конца 2022 года
Официально: Need for Speed Unbound представят на этой неделе
Официально: Need for Speed Unbound представят на этой неделе
Илон Маск назвал цель покупки Twitter
Илон Маск назвал цель покупки Twitter
Самая популярная ринг-герлз UFC Арианни Селесте показала ожидания мужчин и реальность жизни с ней
Самая популярная ринг-герлз UFC Арианни Селесте показала ожидания
Алла Пугачева сделала оскорбительное заявление из-за границы
Алла Пугачева сделала оскорбительное заявление из-за границы
Максим Галкин - «проститутка и засранец», заявил Никоненко
Максим Галкин - «проститутка и засранец», заявил Никоненко
Алла Пугачева - диктатор, заявил Иосиф Пригожин
Алла Пугачева - диктатор, заявил Иосиф Пригожин
Екатерину Варнаву предал Молочников, считает Собчак
Екатерину Варнаву предал Молочников, считает Собчак
Начальница запретила пережившей измену девушке хандрить и "портить грустью пироги"
Начальница запретила пережившей измену девушке хандрить и
Звезда «Орла и решки» Лаврентьев о ссорах в браке с Астровской: «У нас есть семейный психолог»
Звезда «Орла и решки» Лаврентьев о ссорах в браке с Астровской: «У
Талисманы королей и президентов, которые приносили им удачу
Талисманы королей и президентов, которые приносили им удачу

Топ на сегодня

Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России
Чем опасны мыши и как их прогнать с дачи: проверенные методы борьбы с вредителями
Чем опасны мыши и как их прогнать с дачи: проверенные методы борьбы с
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией
"Клиент администрации Байдена": в США рассказали о мнимой независимости Зеленского
"Клиент администрации Байдена": в США рассказали о мнимой
Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов
Ксения Собчак попала под прицел правоохранительных органов

Еще по теме

ОПЕК+ поддерживает идею сокращения добычи нефти
Россия согласовала бессрочное продление сделки с ОПЕК
Казахстан не будет объявлять о сокращении добычи нефти до встречи со странами ОПЕК -- Минэнерго
Саудовская Аравия в июне опередила Россию по добыче нефти