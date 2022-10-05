. Бесплатное DLC для Sonic Frontiers предлагает SEGA игрокам

Вадим Карасев





Релиз игры Sonic Frontiers состоится уже скоро — до выхода проекта остается около месяца, издательство SEGA обещает его выпустить 8 ноября 2022 года. Разработчики проекта запустили акцию, в рамках которой игроки могут получить бесплатно косметическое DLC для игры.

На официальном сайте SEGA открыта подписка на новости об игре Sonic Frontiers (здесь). Если оформить подписку на новости, разработчики обещают прислать сразу после релиза Sonic Frontiers код на DLC для игры. В этом DLC игроков ждет Soap Shoes — знакомая по Sonic Adventure 2 обувь.





Отмечается, что данное DLC будет доступно «исключительно» подписчикам рассылки, другими способами заполучить его не получится.