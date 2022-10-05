. Более 5 тысяч человек подали заявки на участие в кадровом проекте "Лидеры возрождения"

Вадим Карасев

На конкурсы "Лидеры возрождения", которые проводятся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, подано свыше пяти тысяч заявок.

Организаторы считают, что такое большое количество участников вызвано тем, что люди поверили в будущее своих регионов.

"Люди голосуют за будущее Луганской Народной Республики вместе с Россией. Они уже сделали это на референдуме – и сейчас делают это еще раз. Подавая заявку на участие, они таким образом заявляют, что именно здесь, на малой Родине, они видят точку приложения своих усилий. С Донбассом они связывают свои планы на будущее, а конкурс открывает им новые возможности для реализации и карьерного роста", – рассказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, член Общественного совета конкурса "Лидеры возрождения" Владимир Якушев.

Как сообщил исполнительный директор кадровых конкурсов "Лидеры возрождения" Антон Сериков, среди участников больше всего граждан Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Есть граждане Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Латвии. Среди участников – люди всех возрастов: от 20 до 60 лет и старше, а также разных профессий и сфер деятельности.

Напомним, конкурсы под общим названием "Лидеры возрождения" проводятся впервые. 21 сентября они стартовали в Запорожской и Херсонской областях, а 22 сентября – в Донецкой и Луганской народных республиках. Цель конкурсов - поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы.