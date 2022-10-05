. Большинство жителей Евросоюза поддерживают продолжение поставок оружия Киеву

Вадим Карасев

60% граждан стран Евросоюза поддерживают дальнейшие поставки вооружений киевскому режиму, показал опрос Eupinions немецкого Фонда Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung).

Единственной страной ЕС, где большинство жителей против передачи оружия Украине, оказалась Италия: одобряют поставки 42% итальянцев. Самые ярые сторонники накачивания Киева вооружением стали поляки - таких 84%. Причем большую поддержку у респондентов вызывает идея поставки Украине оружия Евросоюзом в целом, нежели именно их страной. Разница в уровне одобрения того или иного варианта поставок составила от 3 до 7% в пользу первого. В основном одобряли идею участники опроса в возрасте 16-25 лет и 56-70 лет. Но доля европейцев, выступающих за снабжение Киева оружием, упала с марта на 8%.

В июне 81% опрошенных одобрил принятие европейскими странами украинских беженцев, хотя в марте показатель был на 5% больше. Во Франции принимать беженцев из Украины готовы были на 8% больше граждан, в Польше - на 6%. При этом в Евросоюзе все чаще проходят акции протеста против поддержки украинских переселенцев. Например, в Варшаве горожане выходили на улицы с плакатами "Помним Волынь, не отдадим правды", протестуя против "украинизации Польши".

66% опрошенных считают, что Украина должна войти в состав Евросоюза, в Польше за это высказались 84%, в Германии и Франции - по 60%. 72% европейцев хотели бы, чтобы ЕС не зависел от российских энергоресурсов. Они признались, что готовы даже мириться с собственным неудобством, лишь бы сократить зависимость от топлива из России. 80% поляков, 76% итальянцев и 69% немцев высказывались в поддержку этого. На деле же европейцы не последовали призывам экономить газ, из-за чего Европа провалила свой первый зимний тест на энергосбережение.

"Если бы Европа была школьником, на прошлой неделе она бы сдала свой первый экзамен по энергосбережению. Он провалился. И это не сулит ничего хорошего для гораздо более жестких испытаний, которые предстоят в январе", - говорил аналитик Bloomberg Хавьер Блас.

В США полагают, что Евросоюз и Североатлантический альянс сами попали в экономическую ловушку из-за санкций, объявленных против России.