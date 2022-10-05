. Бориса Моисеева обокрали, заявил его брат

Брат певца Бориса Моисеева считает, что из квартиры пропали ценные картины и бриллианты. Брат Моисеева не оставляет попыток доказать, что директор Сергей Горох может быть причастен к смерти певца. Живущий в Канаде Маркс Толкач заявляет: из квартиры его родственника пропали ценные вещи. Он подозревает, что за этим стоит Горох, который еще два года назад переоформил жилье Моисеева на себя. Толкач утверждает, что последние полтора года у него не получалось связаться с тяжелобольным братом. Якобы директор не давал родным общаться с певцом. По словам члена семьи, Горох намеренно препятствовал их встречам с тех пор, как «захватил» недвижимость разбитого инсультом Бориса. В квартире хранилась коллекция алмазов и картин, которую увезли в неизвестном направлении.Брат Моисеева готовится к войне за наследство. Он намерен через суд доказать, что имущество певца не должно было достаться Гороху. «Я сейчас нанимаю адвокатов, мы будем открывать это дело и будем обращаться по всем вопросам в суд»,— цитирует Толкача «Пятый канал». Стоит отметить, что люди из близкого окружения Моисеева относятся к заявлениям его брата негативно. Многие говорят о том, что Толкач не участвовал в жизни певца и активизировался только после его смерти. Более того, он даже не приехал проситься с Борисом. Кстати, похороны Моисеева пропустила и Алла Пугачева, сбежавшая из страны после объявления о частичной мобилизации.