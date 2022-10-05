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Британия пригрозила ответом на применение ядерного оружия любой страной

Британия пригрозила ответом на применение ядерного оружия любой странойГлава МИД Британии Клеверли пригрозил ответом на применение любой страной ядерного оружия

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли в ходе съезда правящей Консервативной партии пригрозил, что применение ядерного оружия любой страной мира повлечет за собой ответные меры. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности применения ядерного оружия в конфликте на Украине, Клеверли сказал, что не готов говорить о том, что именно могло бы стать красной чертой для Великобритании и стран Запада, а также обсуждать конкретные варианты ответных действий. «Это неизбежно был бы случай, предполагающий, что применение ядерного оружия какой угодно страной и где угодно в мире не останется без ответа», — добавил он.

Клеверли пообещал, что Лондон продолжит поддерживать Киев, подчеркнув, что Великобритания и ее союзники должны продемонстрировать «стратегическую выносливость». В противном же случае, Запад покажет, «что у него не хватает решимости», заключил он.

23 августа бывшая глава МИД Великобритании, а ныне премьер-министры страны Лиз Трасс заявила, что готова при необходимости применить ядерное оружие. По ее мнению, это является «важной обязанностью премьер-министра».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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