. Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой, оставив предсмертную записку
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Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой, оставив предсмертную записку

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков покончил с собой, оставив предсмертную записку

Бывший ректор ВГИКа Александр Новиков обнаружен мертвым в Москве. Предварительно установлено, что педагог и философ наложил на себя руки.


Александр Новиков ушел из жизни в возрасте 86 лет. Профессор оставил предсмертную записку, которую правоохранители обнаружили при осмотре квартиры.

«Невозможно терпеть совокупность факторов в сферах физиологии, психики, коммуникации, желаю Вам всяческого благополучия в жизни сегодняшней и будущей. Я пошел недалеко от квартиры, прощаюсь, жалею о неприятностях, которые невольно мог причинить, низкий поклон ВГИКу», — говорится в письме.

Тело философа нашли на лестничной клетке. Супруга и дочь Новикова, позвонившие в полицию, дают показания.

Александр Васильевич возглавлял ВГИК с 1987 по 2007 год. Заведовал кафедрой эстетики, истории и теории культуры. Педагог — заслуженный деятель искусства РФ, он награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: starhit

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