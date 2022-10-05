. CD Projekt RED выпустит за 6 лет всю новую трилогию «Ведьмака»

Вадим Карасев





Студия CD Projekt RED вчера рассказала о своих планах на будущее, представив целый ряд проектов, которые сейчас находятся в разработке. Как выяснилось, в данный момент польская команда работает не только над новым The Witcher, который ранее был анонсирован, но и еще над двумя проектами — продолжение Cyberpunk 2077 и некий проект Hadar. Кроме того, в разработке у сторонних студий находятся еще 2 игры по вселенной «Ведьмака».

В анонсах от CD Projekt RED отдельное внимание уделяется проекту Polaris. Под этим кодовым названием фигурирует новый «Ведьмак» на Unreal Engine 5, который был представлен ранее. Над ним работает сама студия CD Projekt RED, и в планах компании в очередной раз подтверждается, что проект Polaris станет первой частью новой трилогии. Разработчики отмечают, что они намерены выпустить всю трилогию за 6 лет. То есть, пройдет не более 6 лет с момента выхода проекта Polaris до релиза заключительной части этой трилогии.

Напомним, прошлая трилогия «Ведьмака» вышла за 8 лет. В 2007 году состоялся релиз The Witcher, вторая часть вышла в 2011 году, а завершилась трилогия релизом The Witcher 3 в 2015 году.