. Цена замка Аллы Пугачевой обвалилась в один миг
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Цена замка Аллы Пугачевой обвалилась в один миг

Цена замка Аллы Пугачевой обвалилась в один миг
Эксперт рассказал, сколько сейчас стоит замок певицы Аллы Пугачевой. Уехавшая в Израиль Алла Пугачева и признанный иноагентом в РФ Максим Галкин выставили на продажу свой замок в Московской области за один миллиард рублей. Однако риелторы утверждают, что их дом столько не стоит на данный период времени.
«Сейчас о цене в один миллиард рублей мы говорить не можем. На данный момент этот объект можно оценить в 500-600 миллионов рублей», — заявила kp.ru эксперт по недвижимости Арина Лац. При этом специалист отметила, что даже за такую цену сейчас очень сложно найти покупателя.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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